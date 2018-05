Lieblingsstück von Werner Find Grillen mit den Stones

Von Sybille Neth 03. Mai 2018 - 17:41 Uhr

Das Stones-Konzertplakat weckt viele persönliche Erinnerungen. Foto: Lg/Achim Zweygarth

Vor 42 Jahren beim ersten Konzert der Rolling Stones in Stuttgart war alles noch anders: Nicht nur der Eintrittspreis, auch bei der Organisation war manches improvisiert und ohne Security.

Stuttgart - Die Stones für 15 Euro – das war einmal. Am 19. Juni 1976 spielten sie im Neckarstadion, und Mick Jagger schüttete wechselweise Wasser und Konfetti über die Fans. Die Eimer hatte Werner Find auf Anweisung von Fritz Rau, dessen Agentur die Rolling Stones an den Nesenbach geholt hatte, besorgt. „Das war um die Mittagszeit, als er die Eimer bestellt hat“, erinnert sich Find. Die Vorgruppen begannen um 16 Uhr zu spielen.

Find war dieser Zeit mit dem Aufbau seiner Karriere als Partymacher beschäftigt. Die Boa öffnete ein Jahr später, und „Sloggi“ Find sowie sein damaliger ­Kompagnon Jürgen Schumm hatten etwa vier Wochen vor dem Konzert den Zuschlag für das Catering der Stones-After-Show-Party erhalten. „Wir haben ein rustikales Barbecue mit Steaks, Pommes und Ketch­up organisiert.“ Nach dem Konzert saßen alle zusammen in einer Art Wagenburg vor dem Stadion und grillten. „Mich beeindruckt es noch heute, dass ich einfach neben Mick Jagger beim Steak saß und mit ihm geredet habe“, schildert Find das Szenario – ohne Security.

