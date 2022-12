31 Ist Ihre Lieblingsserie dabei? Zu unseren Favoriten zählten 2022 „Andor“, „Stranger Things“, „The Bear“, „Doppelhaushälfte“, „Top Boy“, „Pistol“, „Inventing Anna“ und „Undone“. Weitere Serien-Highlights des Jahres 2022 finden Sie in unserer Bildergalerie Foto: Disney+ (3), ZDF, Netflix, Amazon Prime Video

Es war ein Jahr zum Davonlaufen. Erst Corona, dann Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, die Rückkehr der Rollkragen-Pullover, der Waschlappen, der leeren Supermarktregale und der Angst vor Atombomben. Im Jahr 2022 gab es viele gute Gründe, um sich vor der tristen Realität zu verstecken und in fantastische Welten zu flüchten. Angebote gab es ja genug. Zum Beispiel die „Game of Thrones“-Prequel-Serie „House of the Dragon“, die einen mit Feuer speienden Drachen, Orgien, Intrigen, Inzest und bestialischen Gemetzeln wieder in der magischen Mittelalterwelt George R. R. Martins willkommen hieß. Oder die unfassbar teure Serie „Ringe der Macht“, die einen fast zeitgleich zurück nach Mittelerde locken wollte – mit einer Story, die wunderbar divers Tausende Jahre vor den Ereignissen von „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ spielt.

True Crime statt Fantasy

Stattdessen war 2022 dann aber das Jahr, in dem der Fantasie die Puste ausging. Nicht die neuen Serien aus Westeros und Mittelerde wurden zum Hype, sondern True Crime: Statt in Fantasiewelten flüchtete das TV-Publikum in Wirklichkeiten, die vielleicht noch trister, gefährlicher, unerträglicher sind, als die eigene. Die erfolgreichsten Serien des Jahres klauten mal mehr, mal weniger fiktionalisiert ihre Ideen im echten Leben. Nur die wenigsten Serienhits des Jahres kamen ohne den Verweis „nach einer wahren Geschichte“ aus. Die Zuschauer konnten gar nicht genug von True-Crime-Formaten wie „Dahmer“, „The Girl from Plainville“, „The Staircase“, „Inventing Anna“ und „The Dropout“ bekommen – oder schauten den britischen Royals beim Streiten („The Crown“) und den schlecht bezahlten Menschen in einem Sandwichshop in Chicago beim Arbeiten zu („The Bear“).

Sechs TV-Kritiker verraten ihre Lieblingsserien 2022

Die Erfolgreichsten sind aber nicht immer auch die Besten. Die Serien, die am häufigsten auf den Serien-Bestenlisten des Jahres 2022 stehen (ob bei „Buzzfeed“, „New York Times“, dem „Guardian“, dem „Rolling Stone“ oder der „Vogue“) heißen „The Bear“, „Severance“, „Abbott Elementary“, „Andor“ oder „Reservation Dogs“.

Und einige dieser Serien tauchen auch auf den Bestenlisten unserer TV-Kritikerinnen und TV-Kritiker auf. Unsere sechs Serienexperten – Bernd Haasis (ha), Rebecca Hanke (rh), Kathrin Horster (kah), Gunther Reinhardt (gun), Ingmar Volkmann (ivo) und Anja Wasserbäch (nja) – haben im Jahr 2022 wieder viel Zeit vor dem Fernseher verbracht. Und obwohl sie sich bei einigen Serien einig waren, zeigen die Serien, die sie zu ihren Favoriten des Jahres erklärt haben, wie abwechslungsreich und spannend die Serienauswahl auch 2022 wieder war.

► In der Bildergalerie stellen unsere sechs Kritikerinnen und Kritiker jeweils ihre persönlichen Top 5 des Serienjahres 2022 vor. Achtung, es gibt in unserer Liste deshalb sechs fünfte, sechs vierte, sechs dritte, sechs zweite und sechs erste Plätze. Viel Vergnügen beim Durchklicken!