Wenn es nach den Verkaufszahlen geht, sind die Gewinner des Jahres schnell gefunden: Laut GfK Entertainment belegen die ersten fünf Plätze der deutschen Albumcharts im Jahr 2022 „Zeit“ von Rammstein, „Rausch“ von Helene Fischer, „Voyage“ von Abba, „Midnights“ von Taylor Swift und „Harry’s House“ von Harry Styles. Doch sind die meistverkauften auch die besten Alben des Jahres? Wenn man Musikkritikerinnen und Musikkritikern fragt, lautet die Antwort meistens: Nein!

Rosalía und Beyoncé

Doch unter die erfolgreichsten Alben des Jahres haben sich dann doch zwei geschmuggelt, die nicht nur bei uns, sondern auch auf vielen anderen Listen mit den besten Alben des Jahres auftauchen: die Platten von Taylor Swift und Harry Styles. Das US-Magazin „Rolling Stone“ zum Beispiel hat auf die ersten fünf Plätze gewählt: Harry Styles („Harry’s House“), Rosalía („Motomami“), Taylor Swift („Midnights“), Bad Bunny („Un verano sin ti“) und auf dem Spitzenplatz Beyoncé („Renaissance“). Beim britischen Musikmagazin „NME“ ist auf Platz fünf Kendrick Lamar mit „Mr. Morale & The Big Steppers“ zu finden – hinter Fontaines D.C. mit „Skinty Fia“, Beyoncé mit „Renaissance“, Wet Leg mit „Wet Leg“ und den Arctic Monkeys mit „The Car“.

Siebenmal drei Lieblingsalben

Und was waren unsere Favoriten des Jahres 2022? Sieben Pop-Kritikerinnen und Pop-Kritiker unser Redaktion – Bernd Haasis (ha), Kathrin Horster (kah), Swantje Kubillus (sku), Gunther Reinhardt (gun), Björn Springorum (bsp), Ingmar Volkmann (ivo) und Anja Wasserbäch (nja) – stellen in einer Fotostrecke jeweils ihre drei Lieblingsalben des Jahres 2022 vor. Es gibt in unserer Liste also sieben dritte, sieben zweite und sieben erste Plätze und die ein oder andere Überschneidung. Viel Vergnügen beim Durchklicken!