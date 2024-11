Liebevoller Support bei Moulin Rouge!: Rebecca Mir unterstützt Massimo Sinató bei seinem Musical-Debüt

Rebecca Mir (32) ist stolz auf ihren Ehemann Massimo Sinató (43)! Am Mittwochabend feierte der "Let's Dance"-Star sein Musical-Debüt in "Moulin Rouge! Das Musical". Seine Frau, die ihn vom Publikum aus unterstützte, zeigte sich nach der Show begeistert. "Ich war total entspannt, denn ich wusste, dass er es zu 100% rocken wird. Aber natürlich ist es für mich etwas ganz Besonderes, meinen Mann hier heute live auf der Bühne zu sehen", schwärmte sie laut einer Mitteilung. Für Mir sei es "sogar noch besser" gewesen, als sie es sich vorgestellt habe.

"Let's Dance"-Stars unterstützen Sinató

Mir war nicht die Einzige, die den Auftritt von Massimo Sinató vom Publikum aus verfolgte. Lili Paul-Roncalli (26), die mit Sinató die 13. "Let's Dance"-Staffel gewann, war ebenfalls mit von der Partie. "Ich kann kaum glauben, dass das erst seine Premiere war. Er war so routiniert auf der Bühne, als würde er die Show schon seit Wochen spielen", freute sie sich nach der Show für ihn.

Auch Sinatós langjährige "Let's Dance"-Kollegin Isabel Edvardsson (42) ergriff die Chance und besuchte die Musical-Premiere des Profitänzers: "Ich habe gestern noch mit Massimo telefoniert. Natürlich ist er nervös, aber er wird das heute super machen", sagte sie vorab. Für Edvardsson sei der 43-Jährige "einer der fleißigsten Menschen", die sie kenne. "Er hat so viel Leidenschaft für die Bühne", schwärmte sie.

Sinató wird vom Tänzer zum Sänger

Seit 2019 läuft "Moulin Rouge! Das Musical" als Stück am Broadway, drei Jahre später feierte es in Köln Premiere. Pünktlich zum zweijährigen Jubiläum stieß schließlich Sinató dazu. Er ist in der Rolle des Tangotänzers Santiago zu sehen. "Die Rolle ist vielfältig. Sie beinhaltet nicht nur Tanz, sondern auch Schauspiel und viel Gesang, was es hiermit im Zusammenspiel aller drei zu einem komplett neuen Metier für mich macht", erklärte der "Let's Dance"-Profi vor wenigen Wochen. Bis Mitte Dezember wird er an 16 ausgewählten Terminen auf der Bühne des Musical Domes stehen.