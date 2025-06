Liebevolle Worte und besonderes T-Shirt: Paul McCartney wird 83: Beyoncé bedankt sich für seine Musik

1 Beyoncé ist Paul McCartney besonders für den Beatles-Song "Blackbird" dankbar, von dem sie eine Coverversion aufgenommen hat. Foto: imago images/AAP/MICHAEL ERREY / imago/Future Image / Dave Starbuck

Beatles-Ikone Paul McCartney feiert am 18. Juni seinen 83. Geburtstag. Vorab gab es von einer prominenten Kollegin schon eine ganz besondere Ehrung: Beyoncé würdigte den Musiker mit einem speziellen Shirt auf der Londoner Bühne und mit einem herzlichen Posting.











Paul McCartney (83), einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker dieses Planeten, dürfte schon so ziemlich alle seine Träume und Wünsche erfüllt haben. Seine US-amerikanische Kollegin Beyoncé (43) bescherte ihm nun aber ein unbezahlbares Geburtstagsgeschenk: Kurz vor McCartneys 83. Ehrentag widmete sie ihm einen liebevollen Instagram-Beitrag. Und auch bei ihren Konzerten in London ehrte sie den Beatles-Star, in dem sie ein besonderes Kleidungsstück trug.