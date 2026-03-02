Liebevolle Momente: Teyana Taylor bringt ihre fünfjährige Tochter zu den Actor Awards mit

Bei den Actor Awards stand nicht nur Teyana Taylor im Fokus: Tochter Rue stahl ihrer Mutter auf dem roten Teppich die Show. Die Fünfjährige bezauberte auf dem roten Teppich mit ihrem Charme - und als Stylistin.
Der wohl süßeste Moment der Actor Awards: Teyana Taylor (35) kam mit ihrer jüngeren Tochter Rue Rose Shumpert (5) zur Preisverleihung in Los Angeles. Hand in Hand posierten die beiden auf dem roten Teppich, umarmten sich und tauschten liebevolle Küsschen aus. Und Rue bewies dabei auch noch Styling-Gespür: Sie bückte sich, richtete die Schleppe von Taylors Robe und sorgte dafür, dass das Kleid perfekt saß.