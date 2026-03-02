Liebevolle Momente: Teyana Taylor bringt ihre fünfjährige Tochter zu den Actor Awards mit

Bei den Actor Awards stand nicht nur Teyana Taylor im Fokus: Tochter Rue stahl ihrer Mutter auf dem roten Teppich die Show. Die Fünfjährige bezauberte auf dem roten Teppich mit ihrem Charme - und als Stylistin.

Der wohl süßeste Moment der Actor Awards: Teyana Taylor (35) kam mit ihrer jüngeren Tochter Rue Rose Shumpert (5) zur Preisverleihung in Los Angeles. Hand in Hand posierten die beiden auf dem roten Teppich, umarmten sich und tauschten liebevolle Küsschen aus. Und Rue bewies dabei auch noch Styling-Gespür: Sie bückte sich, richtete die Schleppe von Taylors Robe und sorgte dafür, dass das Kleid perfekt saß.

Die Schauspielerin wählte ein figurbetontes Dress von Thom Browne. Das gemusterte Top zeichnete ihren Oberkörper nach, während der lange Paillettenrock für ein glitzerndes Highlight sorgte. Tochter Rue trug einen blau-weiß gestreiften Cardigan zu einer weißen Bluse mit Bubikragen. Ein zartrosa Rock mit Edelstein-Print und schwarze Stiefel komplettierten das Outfit.

Fünfjährige will selbst einmal Preise gewinnen

Am Rande des roten Teppichs gab Rue sogar ein kurzes Interview - und trat dabei erstaunlich souverän auf. Im Gespräch mit "E! News" sagte die Fünfjährige, es sei ihr "eine große Ehre", dabei zu sein, und bedankte sich bei allen für ihre Mutter und den "wundervollen Tag". Dann verteilte sie noch ein Kompliment für die Outfits - "vor allem für meine Mutter". Taylor war sichtlich gerührt, nahm Rue in den Arm und hörte anschließend zu, wie ihre Tochter von eigenen Auszeichnungen träumte. Obwohl Taylor an dem Abend für ihre Rolle in "One Battle After Another" leer ausging, machte sie Rue Mut, dass sich dieser Wunsch eines Tages erfüllen werde. Im Interview bedankte sie sich außerdem bei ihrer Tochter für die Hilfe beim Kleid.

Neben Rue hat die Oscar-nominierte Schauspielerin Tochter Iman "Junie" Tayla Shumpert (10). Beide Kinder stammen aus Teyana Taylors Ehe mit Ex-Basketballprofi Iman Shumpert (35). Im September 2023 hatte Taylor die Trennung nach sieben Ehejahren bekannt gegeben. Die Scheidung folgte 2024.