Liebevolle Glückwünsche seiner Frau: Jan Hofer hat Geburtstag: Moderator wird immer mehr zum TikTok-Star

Der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer wird an diesem Freitag 75 Jahre alt. In den sozialen Medien lässt er seine Fans an seinem Alltag teilhaben und begeistert mit lustigen Videos.

Jan Hofer (75) hat an diesem Freitag Geburtstag. "Alles Gute zum Geburtstag an mich", schreibt er zu einem Video, das er bei Instagram und auf TikTok veröffentlicht hat. Auf seinem Geburtstagskuchen befinden sich mehrere Zahlenkerzen, die der Fernsehmoderator mit einem strahlenden Lächeln auspustet. Dazu fügt er unter anderem das Hashtag "#alteristnureinezahl" hinzu.

Glückwünsche zum 75. gab es unter anderem von einigen "Let's Dance"-Stars. Hofer nahm 2021 an der RTL-Tanzshow teil. "Happy Birthday mein Lieber!", schreibt etwa Tanzprofi Christian Polanc (46). Auch Tänzerin Mariia Maksina oder Juror Jorge González (57) hinterlassen Glückwünsche.

Hofers Ehefrau Phong Lan (47), die am 12. Januar selbst einen Geburtstagskuchen-Clip mit der richtigen Kerzenkombination "47" veröffentlichte, kommentierte den Clip mit Herzchen-Emojis. Auf ihrem eigenen Account hinterließ sie an diesem Freitag ebenfalls Glückwünsche für ihr "'Soulmate', meinen 'Partner in Crime', die Liebe meines Lebens".

Grüße aus dem Fitnessstudio

Jan Hofer, der sich im August 2024 als "RTL Direkt"-Moderator verabschiedete und zuvor von 1985 bis 2020 die "Tagesschau" präsentierte, lebt mittlerweile mit seiner Ehefrau und Sohn Henry (9) auf Mallorca und genießt seine Familienzeit. In den sozialen Medien veröffentlicht er zudem regelmäßig humorvolle Videos. Bei Instagram folgen ihm rund 52.000 Abonnenten, bei TikTok hat er rund 31.000 Followerinnen und Follower. Zuletzt veröffentlichte er Videos aus dem Fitnessstudio.

"Wenn Du keine Lust hast zu trainieren, aber eine 10/10 geheiratet hast", schrieb er zu einem Clip, in dem er an einem Gerät sitzend zunächst auf sein Smartphone blickt und beim Anblick seiner Frau dann zu trainieren beginnt. Zu einem zweiten Video erklärte er: "Wie ich ins Gym gehe und all die Frauen sehe, die heißer sind als meine." Dabei läuft Hofer durch ein leeres Fitnessstudio, da offensichtlich seiner Meinung nach keine andere Frau mit seiner mithalten kann. Als Hashtags sind unter anderem "#diehofers" oder "#besteehefrauvonallen" angefügt.

Auch mit Sohnemann Henry gibt es ein Video unter dem Motto "10/10, die beste Ehefrau von allen". "Was machst du da?", fragt Hofer seinen Sohn, der offenbar an der Wand Strafestehen muss. "Mama sagt, ich soll darüber nachdenken, was ich angestellt habe", entgegnet dieser. "Ich regel das mit Mama", gibt Hofer an, der am Ende selbst an der Wand steht und seinen Sohn fragt: "Was hat sie dir denn aufgebrummt?"