Liebeskummer an Weihnachten: Single zum Fest der Liebe: Ex-Monrose-Star Senna Gammour gibt Tipps

Kaum ein Fest wird wohl so sehr romantisiert wie Weihnachten. Davon zeugen nicht zuletzt zahlreiche Romcoms oder der traditionelle Kuss unter dem Mistelzweig sowie kuschelige Filmabende in trauter Zweisamkeit, romantisch beleuchtet von zahlreichen Kerzen. Besonders bitter kann Weihnachten also für jene sein, die gerade eine Trennung durchleben und sich alleine fühlen. Die Ex-Monrose-Sängerin Senna Gammour (44) ist mit dem Thema Liebeskummer bestens bewandert und hat Tipps parat.

Die heutige Podcasterin und Autorin hat im November ihr drittes Buch "Liebeskummer lohnt sich, my darling" veröffentlicht. Darin teilt sie eigene Erfahrungen und gibt Ratschläge, wie man aus dem Kummer neue Energie schöpfen kann. Dabei schlüpft sie selbst in die Rolle der "Abla", was so viel wie "große Schwester" bedeutet. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news gibt sie Tipps, wie man auch als Single Weihnachten zum Fest der (Selbst-)Liebe machen kann.

Lesen Sie auch

Was sind für Sie die schönsten Aspekte an Weihnachten, die man auch ohne Partner genießen kann? Haben Sie Traditionen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?

Senna Gammour: Gutes Essen. Sich selbst ein Geschenk kaufen. Aber nicht, weil Weihnachten ist, sondern einfach, um sich etwas Gutes zu tun. Man kommt zur Ruhe. Das Jahresende abschließen. Sich selbst feiern. Und einfach wirklich die Lichter draußen genießen. Gerade an diesem Tag sind ja Menschen hoffentlich ein bisschen besser, als an anderen Tagen - sollten sie zumindest sein. Ich bin ein Fan davon, dass man jeden Tag so ist. Aber anscheinend löst Weihnachten etwas in uns aus, irgendeine Magie. Lass dich einfach auf diese Magie ein und genieß es. Denk an diejenigen, die nicht so viel Glück haben wie du.

Was sind Ihre Tipps im Umgang mit einer Trennung kurz vorm Fest - oder wenn der Trennungsschmerz zu Weihnachten neu aufflammt?

Gammour: Wenn du gute Freunde hast, triff dich zum Weihnachtsessen mit ihnen. Bleib nicht allein zu Hause, wenn du wirklich Kummer hast. Wenn du keine Freunde hast, dann sei gut zu dir. Das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn du die Möglichkeit hast, wegzufahren, wechsle den Ort. Komm zur Ruhe. Gib deinen Gedanken eine Pause. Ich mache das immer gerne so. Ich hatte mal an Weihnachten Liebeskummer. Zuerst war ich zum Essen eingeladen bei Freunden. Anschließend bin ich nach Hause gekommen und habe mir die schönsten Filme angeschaut. Das hat mir wirklich gutgetan. Ich kam zur Ruhe. Alles, was du erzwingen musst, ist sowieso nicht echt. Deswegen lass los. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, loszulassen.

Medien und Filme verkaufen uns Weihnachten als "romantisches Fest der Liebe". Fehlt uns eine realistischere Darstellung, in der auch Platz für schöne Weihnachten ohne Partner ist?

Gammour: Ich denke, dass sowieso die Gesellschaft komisch gestrickt ist. Es gibt mehr Singles als Menschen, die in Beziehungen sind. Also in gesunden Beziehungen. Die Gesellschaft, ihr Mindset müsste sich ändern. Wir sind im Jahr 2024. Ich glaube, es dürfte langsam erlaubt sein, offiziell glücklicher Single zu sein, ohne dass nachgefragt wird. Es ist keine Schande, allein zu sein. Je mehr offen darüber reden, umso mehr wird gezeigt, dass wir die Mehrheit sind.

Eignen sich Weihnachtszeit und Jahreswechsel Ihrer Meinung nach für die Partnersuche?

Gammour: Ich halte nichts von der Suche, weil ich glaube, wenn du verzweifelt oder zu hungrig bist, dann findest du eh immer das Falsche. Weihnachten oder das Jahresende eignen sich dafür, dass du aufräumst, anstatt suchen zu gehen.