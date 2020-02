1 Jérôme Boateng bei der Verleihung der About You Awards 2019. Foto: imago images / Future Image

Fußballer Jérôme Boateng scheint wieder in festen Händen zu sein. Das ehemalige "GNTM"-Model Kasia Lenhardt machte ihre Beziehung jetzt öffentlich.

Damit scheint es offiziell zu sein: Fußballer Jérôme Boateng (31) und die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Kasia Lenhardt (24) sind ein Paar. Das Model machte die Beziehung - pünktlich zum Valentinstag - auf Instagram mit einem Knutschbild öffentlich.

Die 24-Jährige postete ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden. Offenbar bei einem Waldspaziergang gibt sie dem Verteidiger des FC Bayern München einen dicken Schmatzer auf den Mund. "Alles was ich dir sagen will, ist nicht für hier bestimmt", schreibt sie darunter und fügt die Hashtags #happyvalentinesday und #mylove hinzu.

Erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung von Boateng und Lenhardt kamen bereits zum Jahreswechsel auf. Am 31. Dezember 2019 postete das Model ein Bild der beiden und dazu ein Herz-Emoji. Eine weitere Erklärung gab es danach allerdings nicht mehr. Lenhardt hatte 2012, damals im zarten Alter von 16 Jahren, in der Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" den vierten Platz belegt.

Boateng bringt seine Zwillingstöchter Lamia und Soley (8) sowie seinen Sohn Jermár (4) mit in die Beziehung. Lenhardt ihren Sohn Noan (4).