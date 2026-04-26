Liebesglück in der 19. Staffel: Bauer sucht Frau-Paar André und Julia kehrt seinem Hof den Rücken

Bei dem "Bauer sucht Frau"-Paar André und Julia steht eine große Veränderung an. Die beiden haben sich für einen Neuanfang entschieden und wollen den Hof verlassen, auf dem sie derzeit noch leben.

Das "Bauer sucht Frau"-Paar André und Julia hat seinen Followerinnen und Followern auf Instagram "etwas sehr Persönliches" mitzuteilen. Die Eheleute verkünden auf der Social-Media-Plattform, dass sie den Hof verlassen werden, auf dem sie momentan noch wohnen. Sie wollen mit ihrem Töchterchen einen Neuanfang wagen.

"Seit Monaten passiert bei uns im Hintergrund unglaublich viel", schreiben sie in einem gemeinsamen Beitrag zu einem kurzen Video, in dem sie und ihre Tochter den Fans den Rücken zugekehrt haben und auf einem Steg am Wasser sitzen. André und Julia geben sich einen Kuss und es macht den Eindruck, als würde die Familie in die gemeinsame Zukunft blicken.

"Bauer sucht Frau"-Stars André und Julia: "Ein unkaputtbarer Familienfels"

"Entscheidungen, die wir innerlich schon lange getroffen haben, mussten wachsen, reifen und mit Mut umgesetzt werden. Wir haben uns entschieden, den Hof, auf dem wir aktuell leben, zu verlassen und einen Neuanfang zu starten", berichten sie. Die beiden hätten sich "bewusst dafür entschieden, zu gehen".

Details verraten Julia und André noch nicht, sie versichern den Fans aber: "Wir blicken voller Vorfreude auf alles, was kommt, und freuen uns umso mehr, euch schon bald mitnehmen zu dürfen in unser neues Leben." Die kommenden Wochen würden wohl nicht einfach werden, das Paar zeigt sich aber sicher: "Uns drei bekommt so schnell nichts klein. Wir sind als Familie stärker geworden als je zuvor, ein unkaputtbarer Familienfels!" Sie würden irgendwann "bestimmt bereit sein, über alles zu sprechen. Unsere Wahrheit zu erzählen. Was uns bewegt hat. Was passiert ist." Aktuell bräuchten sie aber Zeit zum Ankommen, Verarbeiten und Heilen.

Der Milchbauer André aus NRW und die Projektmanagerin Julia hatten sich in der 19. Staffel der RTL-Show "Bauer sucht Frau" (auch via RTL+) im Jahr 2023 gefunden. Im Sommer 2024 haben die beiden geheiratet. Wenig später kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Fast schon nebenbei deuten sie bei Instagram auch an, dass die Familienplanung offenbar noch lange nicht abgeschlossen ist. "Und wir werden immer alles dafür tun, was für uns richtig ist", schreiben sie. "Auch für unsere weiteren Kinder, die irgendwann hoffentlich noch zu uns finden werden."