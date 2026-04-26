Liebesglück in der 19. Staffel: Bauer sucht Frau-Paar André und Julia kehrt seinem Hof den Rücken

Bei dem "Bauer sucht Frau"-Paar André und Julia steht eine große Veränderung an. Die beiden haben sich für einen Neuanfang entschieden und wollen den Hof verlassen, auf dem sie derzeit noch leben.
Das "Bauer sucht Frau"-Paar André und Julia hat seinen Followerinnen und Followern auf Instagram "etwas sehr Persönliches" mitzuteilen. Die Eheleute verkünden auf der Social-Media-Plattform, dass sie den Hof verlassen werden, auf dem sie momentan noch wohnen. Sie wollen mit ihrem Töchterchen einen Neuanfang wagen.