Liebesgeschichten: Künstlerpaare locken das Publikum in Scharen nach Fellbach

Fast immer ausverkaufte Events meldet die Kulturgemeinschaft Fellbach für ihre Reihe „Beziehungskunst“. Demnächst sind Nina Kunzendorf und Wolfram Koch für eine Lesung zu Gast.

Die im Januar gestartete Reihe „Künstlerpaare-Beziehungskunst“ der Kulturgemeinschaft Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit insgesamt elf Events bis zu diesem September erweist sich als echter Renner. Proppenvoll war die Stadtbücherei beim Auftakt über die Liaison Rilkes mit der extravaganten Lou-Andreas Salomé. Die hinreißenden „Love Letters“ mit dem „Dreamteam der Schauspielkunst“, Anna Schudt und Jörg Hartmann, füllten den Uhlandsaal der Schwabenlandhalle bis auf den sprichwörtlichen letzten Platz.

Bereits einen Monat vor dem Ereignis vergeben waren die Karten für den Vortrag mit Bildern von Irme Schaber über das Fotografenpaar Gerda Taro und Robert Capa im Stadtmuseum Fellbach. Und für den Vortrag Henning Ullners von der Staatsgalerie Stuttgart über Gabriele Münter und Wassily Kandinsky am 29. April in der Außenstelle Fellbach der Volkshochschule Unteres Remstal gibt es noch gerade mal zwei Kärtchen beim i-Punkt im Fellbacher Rathaus.

Briefwechsel als literarische Sensation

Groß ist auch die Vorfreude auf einen der Höhepunkte der Reihe im Frühsommer. Punktgenau am 100. Geburtstag Ingeborg Bachmanns, dem 25. Juni, lesen die namhaften und auch aus den Frankfurter „Tatort“-Produktionen bekannten Darsteller Nina Kunzendorf und Wolfram Koch aus dem Briefwechsel Ingeborg Bachmann und Max Frisch.

Dass die beiden Großschriftsteller eine längere Beziehung verband, in der sie jedoch nicht glücklich werden konnten, ist bekannt. Dennoch war es eine literarische Sensation, als im November 2022 ihr sprachlich mitreißender Briefwechsel erschien.

Die Wochenzeitschrift Die Zeit kommentierte dies so: „Dieser Liebesroman in Briefen wird Literaturgeschichte, Zeitgeschichte und Liebesgeschichte schreiben.“ Es war ein Lieben und Ringen auf Augenhöhe, nicht immer frei von zeittypischem Rollenverständnis.

„Wir haben es nicht gut gemacht“

„Wir haben es nicht gut gemacht“ ist das Buch mit einem Zitat von Frisch überschrieben, und dies ist auch der Titel der Lesung am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr, im Uhlandsaal der Schwabenlandhalle.

Karten für Koch und Kunzendorf gibt es ab diesen Samstag, 21. März, beim i-Punkt Fellbach (Telefon 0711/ 58 00 58) zum regulären Preis von 19 Euro. Die Plätze sind nummeriert, weshalb es sich unbedingt lohnt, rechtzeitig Tickets zu erwerben.