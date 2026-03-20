Liebesgeschichten: Künstlerpaare locken das Publikum in Scharen nach Fellbach

Fast immer ausverkaufte Events meldet die Kulturgemeinschaft Fellbach für ihre Reihe „Beziehungskunst“. Demnächst sind Nina Kunzendorf und Wolfram Koch für eine Lesung zu Gast.
Die im Januar gestartete Reihe „Künstlerpaare-Beziehungskunst“ der Kulturgemeinschaft Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit insgesamt elf Events bis zu diesem September erweist sich als echter Renner. Proppenvoll war die Stadtbücherei beim Auftakt über die Liaison Rilkes mit der extravaganten Lou-Andreas Salomé. Die hinreißenden „Love Letters“ mit dem „Dreamteam der Schauspielkunst“, Anna Schudt und Jörg Hartmann, füllten den Uhlandsaal der Schwabenlandhalle bis auf den sprichwörtlichen letzten Platz.