Sharon Battiste und Jan Hoffmann sind wieder ein Paar. Das gaben die ehemalige Bachelorette und ihr Partner via Social Media bekannt. Inzwischen haben sie auch die nächsten Pläne geteilt.

Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann sind wieder glücklich vereint. Nach der Trennung im Frühling hat das Paar, das sich in der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" 2022 kennengelernt hatte, wieder zusammengefunden. Das gaben beide nun in ihren Instagram-Stories bekannt.

Sie teilte es auf ihrem Account etwas kryptischer mit, indem sie ihn in einem kleinen Clip beim Grillen zeigt und mit Herzchen-Emoji dazu schreibt: "Welcome back Jan".

Lesen Sie auch

Jan Hoffmann ließ dagegen keinen Zweifel aufkommen und zeigte auf seinem Account ein Pärchenfoto vor bezaubernder Küstenkulisse. Dazu die Anmerkung: "Das ist glaube ich die wichtigste Nachricht" - ebenfalls mit dem Verliebt-Emoji garniert.

Fan-Reaktionen und die nächsten Pläne

"Unser Postfach platzt. Ihr seid echt crazy. Ja, wir gehen da die Tage nochmal drauf ein", verspricht Sharon Battiste in einer späteren Story, die sie mit "Danke für so viele tolle Nachrichten" kommentiert. Gemeint sein dürften die Glückwünsche zum Liebescomeback.

In den Stories gibt die gebürtige Hessin außerdem die näheren Zukunftspläne preis. Demnach geht es erstmal gemeinsam auf Reisen. Es scheint etwas weiter wegzugehen, denn die Schauspielerin hat sich für den Flug eine Serie heruntergeladen.

Trennung im Mai

Vor zwei Jahren hatte das Paar in der RTL-Show zueinandergefunden, im Mai 2024 gaben sie dann via Instagram die Trennung bekannt. In einer Story schrieb Battiste damals: "Ihr Lieben, es gibt Momente im Leben, die uns zutiefst berühren und uns dazu zwingen, schwierige Entscheidungen zu treffen."

In dem Post hieß es von der ehemaligen "Let's Dance"-Kandidatin weiter: "Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen" möchten Jan Hoffmann und sie mitteilen, "dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen". Diese Entscheidung sei nicht über Nacht getroffen worden. Obwohl sie gemeinsam viele schöne Momente geteilt haben, sei dies das Ergebnis "von vielen Gesprächen, Tränen und dem Ringen um das, was für uns beide am besten ist".

Am Ende des Beitrags fügte Battiste hinzu: "Wir gehen in Respekt und absoluter Dankbarkeit auseinander und bitten um Verständnis darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren."

Sharon Battiste, die zuvor schon in der Serie "Köln 50667" zu sehen war, suchte 2022 als "Bachelorette" ihren Traummann im TV. Mit Gewinner Jan Hoffmann, der auch den ersten Kuss der Staffel bekommen hatte, teilte sie anschließend ihr Liebesglück auch regelmäßig in den sozialen Medien.