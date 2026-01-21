Liebesbeweis unter der Haut: Mike Heiter lässt sich Namen von Ehefrau Leyla tätowieren

Realitystar Mike Heiter überrascht seine Ehefrau Leyla mit einem besonderen Liebesbeweis: Er hat sich ihren Namen in ihrer Handschrift und in Rot auf seinem Oberarm verewigen lassen.
Bei Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) geht die Liebe immer tiefer und tiefer. Jetzt hat sich der Realitystar für seine Ehefrau unter die Nadel gelegt und sie unter seiner Haut verewigt. In einem Instagram-Video präsentiert er ihr den besondere Liebesbewies - Leylas Name prangt nun in roter Schrift auf seinem Oberarm.