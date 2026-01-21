Liebesbeweis unter der Haut: Mike Heiter lässt sich Namen von Ehefrau Leyla tätowieren

Realitystar Mike Heiter überrascht seine Ehefrau Leyla mit einem besonderen Liebesbeweis: Er hat sich ihren Namen in ihrer Handschrift und in Rot auf seinem Oberarm verewigen lassen.

Bei Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) geht die Liebe immer tiefer und tiefer. Jetzt hat sich der Realitystar für seine Ehefrau unter die Nadel gelegt und sie unter seiner Haut verewigt. In einem Instagram-Video präsentiert er ihr den besondere Liebesbewies - Leylas Name prangt nun in roter Schrift auf seinem Oberarm.

Auf der einzigen freien Stelle an seiner Schulter steht jetzt ihr Name in Knallrot, umrahmt von mehreren Herzchen. "Wenn aus Spaß Ernst wird. Ich habe mir Leylas Namen tätowiert", schreibt der TV-Star zu dem Clip. Der Clou dabei: Die Vorlage für das Tattoo stammt direkt von Leyla selbst. "Das ist genauso, wie du es geschrieben hast. Weißt du noch?", erklärt Mike seiner völlig überraschten Frau.

Emotionale Reaktion auf Instagram

Leyla Heiter freut sich sichtlich über die Aktion und fällt ihrem Partner überglücklich um den Hals. Auch in den Kommentaren kann sie sich kaum halten: "Leute, ich kann nicht mehr! Dieser Mann!", schreibt sie begeistert.

In seiner Story gibt Mike noch weitere Erklärungen zu dem neuen Tintenkunstwerk. "Ich wollte einen Liebesbeweis für meine Ehefrau machen. Du bist meine Ehefrau und das bleibst du auch für immer", betont er. Das sieht auch Leyla so: "Deshalb gibt es keinen Grund, wieso man das nicht machen sollte." Die Platzierung auf dem Oberarm findet ihr Mann dabei besonders "old school" - schließlich hätten bereits Männer in den 80ern und 90ern die Namen ihrer Partnerinnen genau dort verewigt.

Die Liebesgeschichte der Heiters liest sich wie ein Reality-TV-Märchen. Kennengelernt haben sich der "Love Island"-Star und die "Bachelor"-Bekanntheit 2024 im Dschungelcamp, wo sie sich am Lagerfeuer näherkamen. Bei "Promi Big Brother" folgte dann der erste Heiratsantrag vor laufenden Kameras. Am Valentinstag 2025 legte Mike mit einem zweiten Antrag nach, im Juli folgte das standesamtliche Jawort im Palais Prinz Carl in Heidelberg. Nach einer Zeremonie am Strand in Tunesien, der Heimat von Leylas verstorbenem Vater, heirateten sie Ende August mit zahlreichen Gästen an der Amalfiküste ein weiteres Mal.