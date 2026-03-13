Liebesbeweis: 15-Jähriger fährt Freundin mit gestohlenem Bus zur Schule

Das muss Liebe sein: Ein Teenager setzt sich ans Steuer eines Linienbusses. Er fährt damit über 100 Kilometer - dann chauffiert er seine Freundin zur Schule. Die Ermittler stehen vor einigen Rätseln.
Wiesbaden - Ein 15-Jähriger hat in Wiesbaden einen Linienbus gestohlen, um damit rund 130 Kilometer bis nach Karlsruhe zu fahren - und dort seine Freundin zur Schule zu bringen. Den Bus hatte der Jugendliche am frühen Freitagmorgen auf dem Betriebsgelände eines Verkehrsbetriebs gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Er habe das Fahrzeug gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel in Gang gesetzt.