1 Karsten Kubis und Anna Kolb sind froh, dass sie einander gefunden haben. Foto: Werner Kuhnle

Karsten ist älter als Annas Vater und seine Tochter älter als Anna. Der Liebe der beiden tut der Altersunterschied keinen Abbruch.









Anna Kolb und Karsten Kubis sind ein schönes Paar. Und ein fast ganz normales Paar. Sie schauen sich verliebt an, wohnen in einem Reiheneckhaus mit Katze, sie arbeiten zusammen, spielen Darts und treiben in der Freizeit auch gemeinsam Sport. Beim Inlinern muss Anna alles geben, um einigermaßen hinterher zu kommen. Und das, obwohl ihr Partner doppelt so alt ist wie sie.