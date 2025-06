Liebes-Chaos: Eric Dane: Liebesdrama zwischen drei Frauen

Ein Hollywoodstar, drei Frauen und jede Menge Verwirrung: Eric Dane (52) hat bei der Premiere seiner neuen Serie "Countdown" in Los Angeles für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Hand in Hand und strahlend posierte der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star mit Filmemacherin Janell Shirtcliff (41) vor den Kameras - doch hinter den Kulissen soll seine angebliche Freundin Priya Jain (27) völlig überrascht gewesen sein.

Wie das US-Klatschportal "Page Six" exklusiv berichtet, war Jain von Danes öffentlichem Auftritt mit Shirtcliff regelrecht "schockiert". "Sie haben sich nie getrennt", zitiert das Portal eine Quelle, die behauptet, dass Jain von der Existenz der Regisseurin nichts gewusst habe. Die 27-jährige Schauspielerin soll Dane im vergangenen Sommer kennengelernt und im November 2024 eine "exklusive" Beziehung mit ihm begonnen haben - ausgerechnet kurz bevor bei dem TV-Star die unheilbare Nervenkrankheit ALS diagnostiziert wurde.

Gemeinsame Tattoos und intensive Beziehung

Die Verbindung zwischen Jain und Dane scheint intensiv gewesen zu sein: Laut "Page Six" haben die beiden nicht nur passende Stern-Tattoos, sondern Dane soll seiner angeblichen Freundin sogar selbst ein Tattoo mit einer Heimtätowiermaschine gestochen haben. Jain habe "fast jede Nacht" in seinem Haus verbracht, dort tonnenweise Kleidung und sogar Zeit mit seinen Töchtern Billie (15) und Georgia (13) verbracht, die er mit seiner Ehefrau Rebecca Gayheart (53) hat.

Die Quelle betont, dass Jain über Danes ALS-Diagnose "am Boden zerstört" gewesen sei, aber trotzdem an seiner Seite geblieben wäre. Umso größer sei ihr Schock nun gewesen, als sie mitbekommen habe, dass Dane mit einer anderen Frau öffentlich auftritt. Das letzte Mal sollen sich Jain und Dane am vergangenen Wochenende gesehen haben, während das letzte gemeinsame Foto im Mai aufgenommen wurde.

Shirtcliff als langjährige On-Off-Beziehung

Doch auch die Geschichte mit Shirtcliff ist komplex: Laut "Entertainment Tonight" sollen die beiden bereits seit über drei Jahren eine "On-Off-Beziehung" führen. "Eric bat Janell, in dieser Zeit für ihn da zu sein, und sie wollte für ihn da sein", zitiert das Portal eine Quelle.

Erschwerend kommt hinzu, dass Dane nach wie vor mit Rebecca Gayheart verheiratet ist, obwohl sie sich getrennt haben. Gayheart hatte 2018 die Scheidung eingereicht, diese jedoch im März wieder zurückgezogen. "Ich rufe Rebecca an. Ich spreche jeden Tag mit ihr", erklärte Dane kürzlich unter Tränen in der "Good Morning America"-Show. "Sie ist wahrscheinlich meine größte Verfechterin, meine standhafteste Unterstützerin, und ich stütze mich auf sie."