Liebes-Aus wegen Untreue: Sommerhaus-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel bestätigt Trennung

Sarah Joelle Jahnel und ihr (Ex-)Partner Ersin sind zwar derzeit im "Sommerhaus der Stars" zu sehen, doch ihre Liebe ist bereits Geschichte. Die Reality-TV-Bekanntheit bestätigte nun die Trennung - er soll sie betrogen haben.
Der "Sommerhaus"-Fluch hat noch vor dem Ende der Jubiläumsstaffel zugeschlagen. Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin (37), die als Nachrücker ins Haus in Bocholt gezogen waren, haben sich getrennt, wie die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram bestätigt. Im Rahmen einer Q&A-Fragerunde in ihrer Story fragte ein Fan, ob die beiden getrennt seien - Jahnel bejahte das.