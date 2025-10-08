Liebes-Aus wegen Untreue: Sommerhaus-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel bestätigt Trennung

Sarah Joelle Jahnel und ihr (Ex-)Partner Ersin sind zwar derzeit im "Sommerhaus der Stars" zu sehen, doch ihre Liebe ist bereits Geschichte. Die Reality-TV-Bekanntheit bestätigte nun die Trennung - er soll sie betrogen haben.

Der "Sommerhaus"-Fluch hat noch vor dem Ende der Jubiläumsstaffel zugeschlagen. Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin (37), die als Nachrücker ins Haus in Bocholt gezogen waren, haben sich getrennt, wie die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram bestätigt. Im Rahmen einer Q&A-Fragerunde in ihrer Story fragte ein Fan, ob die beiden getrennt seien - Jahnel bejahte das.

Laut der 36-Jährigen soll ihr Partner sie mehrfach betrogen haben. "Nachdem circa fünf Frauen nach dem 'Sommerhaus' um die Ecke kamen, die alle schon in meinem Bett Verkehr mit Ersin hatten, [...] habe ich dann auch endlich die Kraft gefunden, mich zu trennen", erklärt Jahnel. Zum Zeitpunkt der Seitensprünge befand sie sich auf Mallorca.

Es kriselte schon im "Sommerhaus"

Wie in der aktuellen Staffel zu sehen ist, kam es bereits im "Sommerhaus" zwischen Sarah Joelle Jahnel und ihrem jetzigen Ex-Partner immer wieder zu Spannungen. "Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich merke, das ist es nicht mit ihm", gestand Jahnel gegenüber den anderen Kandidaten nach einem Streit mit Ersin. Der 37-Jährige soll am Muttertag Blumen gekauft haben - diese seien jedoch offenbar nicht für Jahnel bestimmt gewesen. Auf ihre Nachfrage bestritt er den Kauf. "Bin ich ja schon gewohnt, dass ich von dir nichts bekomme. Dass du jetzt auch noch lügst, ist krass", warf sie ihm vor.

In einer weiteren Instagram-Story erklärte sie nun, dass die Blumen für eine verheiratete Dreifachmutter bestimmt gewesen seien, "die aus demselben Dorf kommt wie wir". Ihr Ex-Partner und diese Frau stünden bis heute in Kontakt. "Natürlich nur als Freunde, da sie ja einen Mann in der Schweiz sitzen hat."

Mit dem "Sommerhaus der Stars" feierte das Ex-Paar, das seit Januar 2022 liiert war, sein gemeinsames TV-Debüt. Das Format könne sie "entweder wieder näher zusammenbringen oder eben auch komplett auseinanderreißen", erklärte Jahnel zuvor in einem Interview mit RTL. Zudem habe sie "Angst vor meinen eigenen Emotionen, meiner Impulskontrolle".