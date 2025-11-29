Darya Strelnikova und Fabio Knez gehen in Zukunft getrennte Wege. Nachdem es schon viele ihrer Followerinnen und Follower vermutet hatten, gab sie die Trennung bekannt.

Ein Jahr, das so hoffnungsvoll begann, endet für Darya Strelnikova mit gebrochenem Herzen. Am Samstag hat die frühere "Germany's next Topmodel"-Kandidatin endlich ausgesprochen, was ihre Fans längst ahnten: Die Beziehung zu Dschungelcamp-Star Fabio Knez (32) ist vorbei. In einem Video auf Instagram und TikTok ließ die 32-Jährige zunächst ihre Gefühle sprechen - und die Bilder sagten mehr als tausend Worte.

Darya Strelnikova weint zum Jahresabschluss Der herzergreifende Clip beginnt mit Aufnahmen von Strelnikova auf dem roten Teppich, selbstbewusst und strahlend. Dann der harte Schnitt: Das Model liegt weinend im Bett. In der Bildunterschrift heißt es: "Beginn 2025, Ende 2025, zwei verschiedene Personen."

Darya Strelnikova gibt Trennung von Dschungelcamp-Star Fabio Knez bekannt

Einige Stunden später schafft dann eine Instagram-Story endgültige Klarheit: "Ja, wir sind getrennt. Ich möchte das heute einmal klar aussprechen, weil die Spekulationen eine Dimension erreicht haben, die nicht mehr gesund ist."

Die Influencerin erklärt noch, dass sie ihre Followerinnen und Follower "immer ehrlich mit in meine Lebensphasen" nehme. Doch in diesem Fall sei das anders. Strelnikova deutlich: "Was zwischen zwei Menschen passiert, geht am Ende aber auch nur die beiden etwas an. Warum, wieso, das bleibt privat und wird auch nicht öffentlich breitgetreten."

Zu ihrem vorhergehenden Video, das sie weinend im Bett zeigt, bemerkt Strelnikova noch: "Das Reel, das ich gepostet habe, ist meine Art zu zeigen, was in mir vorgeht. Ich brauche jetzt etwas Zeit für mich."

Schon seit einigen Tagen hatten Fans von Strelnikova und Dschungelcamp-Star Fabio Knez vermutet, dass es in der Beziehung der beiden Reality-Stars kriseln könnte. Am 26. November hatte sich Knez in der neuesten Folge ihres Podcasts "Zwischen Likes & Liebe" allein zu Wort gemeldet und verkündet: "Heute müssen wir leider eine wichtige Nachricht mit dir teilen. Aus privaten Gründen werden wir den Podcast bis auf Weiteres pausieren."

Verlobung im März dieses Jahres

Die Liebesgeschichte von Darya Strelnikova und Fabio Knez hatte wie ein Reality-TV-Märchen begonnen. Ende 2023 lernten sich die beiden bei der Dating-Show "Are You The One? - Reality Stars in Love" kennen. Im März 2025 folgte die Verlobung. Doch zur Hochzeit wird es nun nicht mehr kommen.