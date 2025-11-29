Darya Strelnikova und Fabio Knez gehen in Zukunft getrennte Wege. Nachdem es schon viele ihrer Followerinnen und Follower vermutet hatten, gab sie die Trennung bekannt.
Ein Jahr, das so hoffnungsvoll begann, endet für Darya Strelnikova mit gebrochenem Herzen. Am Samstag hat die frühere "Germany's next Topmodel"-Kandidatin endlich ausgesprochen, was ihre Fans längst ahnten: Die Beziehung zu Dschungelcamp-Star Fabio Knez (32) ist vorbei. In einem Video auf Instagram und TikTok ließ die 32-Jährige zunächst ihre Gefühle sprechen - und die Bilder sagten mehr als tausend Worte.