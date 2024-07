Liebes-Aus offiziell bestätigt: Verena Kerth: Darum schwieg sie so lange zur Trennung von Marc Terenzi

1 Anfang Juni zeigten sich Verena Kerth und Marc Terenzi noch gemeinsam bei einer Veranstaltung. Foto: imago/Andre Lenthe / LENTHE-MEDIEN

Verena Kerth hat der Gerüchteküche den Garaus gemacht. Auf Instagram bestätigte sie die Trennung von Marc Terenzi und offenbarte auch den Grund für ihr langes Schweigen.











Verena Kerth (43) beendet die Spekulationen. Die Münchnerin hat am Donnerstag (25. Juli) via Instagram die Trennung von ihrem Partner Marc Terenzi (46) bestätigt. "Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr. Damit ist es jetzt offiziell raus und wir können die Spekulationen einstellen", schrieb die Moderatorin in einem Statement in ihrer Story.