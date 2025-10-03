Laura Maria Rypa spricht über ihr Leben nach der Trennung von Pietro Lombardi und stellt klar: Dating kommt für sie derzeit nicht infrage. Ihr Fokus liegt auf den gemeinsamen Söhnen - und auf ihrem eigenen Weg zur inneren Ruhe.
Laura Maria Rypa (29) gibt wieder Einblicke in ihre Gefühlswelt nach dem erneuten Liebes-Aus mit Pietro Lombardi (33). Auf Instagram stellt sie sich den Fragen ihrer Follower und macht dabei deutlich: Sie hat aktuell kein Interesse an Dates. "Das steht für mich gerade absolut nicht im Raum und das möchte ich auch gar nicht", so die Influencerin.