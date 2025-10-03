Laura Maria Rypa spricht über ihr Leben nach der Trennung von Pietro Lombardi und stellt klar: Dating kommt für sie derzeit nicht infrage. Ihr Fokus liegt auf den gemeinsamen Söhnen - und auf ihrem eigenen Weg zur inneren Ruhe.

Laura Maria Rypa (29) gibt wieder Einblicke in ihre Gefühlswelt nach dem erneuten Liebes-Aus mit Pietro Lombardi (33). Auf Instagram stellt sie sich den Fragen ihrer Follower und macht dabei deutlich: Sie hat aktuell kein Interesse an Dates. "Das steht für mich gerade absolut nicht im Raum und das möchte ich auch gar nicht", so die Influencerin.

Ihre Prioritäten liegen aktuell bei ihren beiden kleinen Söhnen Leano Romeo und Amelio Elija, die sie gemeinsam mit dem Sänger hat. Für die beiden will sie ein stabiles Zuhause schaffen. "Es gibt aktuell so viele Dinge, die wichtiger sind, und da ist schlicht kein Platz für jemand anderen", betont sie.

Noch Gefühle für Pietro Lombardi

"Ich bin im Moment auf eine ganz neue Art glücklich oder vielleicht besser gesagt im Reinen mit dem, wie es gerade ist", beschreibt sie ihren aktuellen Gemütszustand weiter. Dennoch sind die Gefühle für ihren Ex-Verlobte nicht verschwunden. Rypa erläutert, es gebe "immer noch viele Gedanken, viele Gefühle und manchmal auch Momente, in denen man zurückblickt oder sich fragt, was vielleicht irgendwann einmal sein könnte." Ein Comeback mit dem "DSDS"-Gewinner scheint sie damit nicht komplett auszuschließen.

Doch im Hier und Jetzt hat etwas anderes Vorrang: "Aber trotzdem merke ich, dass es mir in dieser jetzigen Situation guttut, zur Ruhe zu kommen." Sie wolle "Schritt für Schritt" ihren Weg gehen, denn "die Dinge so anzunehmen, wie sie gerade sind, fühlt sich richtig an."

Turbulente Beziehungsgeschichte

Die Liebesgeschichte von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi glich in den vergangenen Jahren einer Achterbahnfahrt. Mitte August 2025 machte die 29-Jährige die Trennung offiziell. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen", erklärte sie damals die Entscheidung. Auch räumlich gingen die beiden getrennte Wege: Lombardi fand vorübergehend Unterschlupf bei Oliver Pocher (47), während Rypa mit den beiden Söhnen das neu gebaute Eigenheim bezieht, das ursprünglich für die gemeinsame Zukunft gedacht war.

Die On-off- Beziehung der beiden war von Anfang geprägt von großen Gefühlen, aber auch von wiederkehrenden Krisen - natürlich alles öffentlich thematisiert. Sieben Mal trennten sie sich, im Oktober 2024 eskalierte ein Streit so heftig, dass die Polizei einschreiten und die zweifache Mutter im Krankenhaus behandelt werden musste.