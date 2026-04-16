Liebes-Aus kurz vor ihrem Geburtstag: Lola Weippert spricht über ihre schmerzhafte Trennung

Lola Weippert wurde von ihrem Freund verlassen - ausgerechnet kurz vor ihrem 30. Geburtstag. In einem aktuellen Interview spricht die Moderatorin über die Stille in ihrer Wohnung, den Rückhalt ihrer Familie und die Frage, ob sie noch an die große Liebe glaubt.

Moderatorin Lola Weippert (30) durchlebt gerade eine schwere Zeit: Ihr Freund hat sich von ihr getrennt, wie sie zunächst in ihrem Podcast "Schön laut" und nun auch gegenüber "Bild" bekannt gab. Der Zeitpunkt machte das Ganze besonders schmerzhaft: Das Beziehungs-Aus kam nur wenige Tage vor ihrem runden Geburtstag.

"Ende März wurde ich 30, die Geburtstagsfeier mit meinen liebsten Herzensmenschen auf Mallorca war geplant. Die Trennung fand kurz vorher statt", schildert Weippert der "Bild". Statt gemeinsam mit ihrem Partner zu feiern, musste sie den Ehrentag ohne ihn verbringen. "Plötzlich fehlte die nahestehende Bezugsperson an dem mir so wichtigen Tag", erinnert sie sich.

Über ein Jahr Beziehung, gemeinsame Weltreise - dann das Aus

Dass die Trennung so tiefe Spuren hinterlässt, hat für Weippert einen klaren Grund: "Wir waren über ein Jahr zusammen, waren gemeinsam auf Weltreise. Das hat einfach eine riesige Lücke hinterlassen", erklärt sie der Zeitung. Noch im Februar hatte die Moderatorin auf Instagram in höchsten Tönen von ihrem Partner geschwärmt und dort geschrieben: "Wähl den, der dich hält. Nicht den, der dich hinhält."

Neue Projekte helfen ihr zwar, sich tagsüber abzulenken. Doch wenn es ruhig wird, holt der Schmerz sie ein. "Wenn ich alleine zu Hause bin, ist die Stille, die mich plötzlich umgibt, manchmal unerträglich laut, die Trauer kommt hoch und am Ende sitze ich doch wieder weinend auf meinem Sofa und rufe meine Mama an", gesteht Weippert in dem Interview.

Freunde und Familie fangen sie auf

Halt findet die 30-Jährige bei den Menschen in ihrem Umfeld. "Meine Liebsten haben mich so toll aufgefangen und meine Angst, einsam zu sein, im Keim erstickt", sagt sie weiter. An die große Liebe glaubt Weippert trotz des gebrochenen Herzens weiterhin, auch wenn sich ihre Perspektive verändert hat: "Ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass es im Laufe der Zeit auch mehrere 'große Lieben' geben kann, nicht nur eine."

Einen kleinen Trost zieht sie aus dem Vergleich mit früheren Beziehungen. "Immerhin hat mich mein jetziger Ex-Partner nicht betrogen. Die Erfahrung musste ich leider auch schon mehrmals machen", räumt sie ein. In eine neue Beziehung stürzen will sich Weippert dennoch nicht. Sie wolle erst den Fokus auf sich selbst legen und auch mithilfe von Therapie an ihren Ängsten arbeiten.

Im Podcast hatte sie die Trennung erstmals öffentlich gemacht

Die Nachricht vom Beziehungsende hatte Weippert kurz zuvor in der ersten Folge ihres Podcasts "Schön laut" mit Sängerin Vanessa Mai (33) publik gemacht. "Bei mir ist privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte", erzählte sie dort. Neben der Trennung von ihrem Freund habe sie sich auch von ihrer langjährigen Managerin getrennt. Ihr Partner habe als Grund für das Aus genannt, dass "ihm einfach alles zu viel" sei. "Ich wusste, dass nicht alles perfekt war", so Weippert im Podcast. "Aber ich denke mir immer, man kann doch miteinander sprechen."