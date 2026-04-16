Liebes-Aus kurz vor ihrem Geburtstag: Lola Weippert spricht über ihre schmerzhafte Trennung

Lola Weippert wurde von ihrem Freund verlassen - ausgerechnet kurz vor ihrem 30. Geburtstag. In einem aktuellen Interview spricht die Moderatorin über die Stille in ihrer Wohnung, den Rückhalt ihrer Familie und die Frage, ob sie noch an die große Liebe glaubt.
Moderatorin Lola Weippert (30) durchlebt gerade eine schwere Zeit: Ihr Freund hat sich von ihr getrennt, wie sie zunächst in ihrem Podcast "Schön laut" und nun auch gegenüber "Bild" bekannt gab. Der Zeitpunkt machte das Ganze besonders schmerzhaft: Das Beziehungs-Aus kam nur wenige Tage vor ihrem runden Geburtstag.