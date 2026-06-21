Kaffeesatz gilt als Abfall, dabei bietet er überraschend viele Einsatzmöglichkeiten. In der Küche sorgt er für Röstaromen, im Garten liefert er wertvolle Nährstoffe. Auch als Geruchskiller im Kühlschrank oder als natürliches Peeling macht er sich nützlich.
Nach dem Kaffeegenuss bleibt ein feuchter, dunkler Rest im Filter zurück. Kaffeesatz landet bei den meisten direkt im Müll. Dabei steckt in den dunklen Resten erstaunlich viel Potenzial. Ob in der Küche oder im Garten: So lässt sich Kaffeesatz als vielseitiger Zero-Waste-Rohstoff wiederverwenden.