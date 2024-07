Lieber neue Formate: Aus für Terra X-Show: ZDF sendet nur noch zwei Folgen mit Kerner

1 Johannes B. Kerner moderiert noch zwei Folgen der "Terra X-Show". Foto: ZDF/Tobias Schult

Das ZDF setzt auf neue Formate und verabschiedet sich deshalb von der "Terra X-Show" mit Johannes B. Kerner. Zwei Folgen soll es in diesem Jahr noch geben, dann ist Schluss.











Johannes B. Kerner (59) wird nur noch durch zwei Folgen von "Die große Terra X-Show" führen. Dann stellt das ZDF das Format ein. Das hat eine Sprecherin des Senders dem Branchendienst "DWDL" bestätigt. Laut des Berichts seien die beiden letzten Folgen demnach wohl schon kürzlich in München aufgezeichnet worden. Das ZDF zeige die letzten Episoden dann am 18. September sowie am 16. Oktober.