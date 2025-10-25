«Lieber Friedrich»: Rapper Eko Fresh mit Song zur Stadtbild-Debatte

So aktuell ist die Musikszene selten: Eko Fresh hat die derzeitige «Stadtbild»-Debatte schon zu einem Song verarbeitet. Darin geht er hart mit Friedrich Merz ins Gericht.
Köln - Der Rapper Eko Fresh (42) setzt sich in einem neuen Song kritisch mit der "Stadtbild"-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auseinander. Unter dem Titel "Friedrich" singt er: "Lieber Friedrich, du hast echt bezaubernde Töchter. Wir auch – aber unsere hausen in Löchern. Junkies im Flur, Hochhaus mit Verbrechern, aber nicht, dass du denkst, dass wir Ausländer meckern."