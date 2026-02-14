Lieber ehrlich als bequem: Ariel verteidigt sich nach Dschungelcamp

Knapp eine Woche nach dem Finale des RTL-Dschungelcamps hat Ariel, eine der auffälligsten Kandidatinnen in diesem Jahr, noch einmal Stellung zu ihrer Teilnahme bezogen. Derweil kursieren Gerüchte, sie werde die nächste Schweizer "Bachelorette".
Die Dschungelkrone konnte Ariel (22) nicht ergattern. Kurz vor dem Halbfinale musste der Realitystar aus der Schweiz die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verlassen. Dennoch war ihre Teilnahme ein Erfolg: Ariel sicherte sich durch Pöbeln, Kreischen und starke Meinungen viel Sendezeit und den größten Follower-Zuwachs unter den Kandidaten. In einem Instagram-Posting bilanzierte sie am Samstag noch einmal ihre Zeit im Dschungelcamp. Derweil kocht die Gerüchteküche, ob sie bald in einer Datingshow als Hauptprotagonistin zu sehen sein wird.