Lieber ehrlich als bequem: Ariel verteidigt sich nach Dschungelcamp

Knapp eine Woche nach dem Finale des RTL-Dschungelcamps hat Ariel, eine der auffälligsten Kandidatinnen in diesem Jahr, noch einmal Stellung zu ihrer Teilnahme bezogen. Derweil kursieren Gerüchte, sie werde die nächste Schweizer "Bachelorette".

Die Dschungelkrone konnte Ariel (22) nicht ergattern. Kurz vor dem Halbfinale musste der Realitystar aus der Schweiz die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verlassen. Dennoch war ihre Teilnahme ein Erfolg: Ariel sicherte sich durch Pöbeln, Kreischen und starke Meinungen viel Sendezeit und den größten Follower-Zuwachs unter den Kandidaten. In einem Instagram-Posting bilanzierte sie am Samstag noch einmal ihre Zeit im Dschungelcamp. Derweil kocht die Gerüchteküche, ob sie bald in einer Datingshow als Hauptprotagonistin zu sehen sein wird.

"Ich erhebe meine Stimme nicht gegen Menschen, sondern für Werte" "Ich weiß, ich bin laut. Ich weiß, ich gehe manchen auf die Nerven. Aber ich bin lieber ehrlich als bequem. Ich sag Dinge, weil ich fühle, dass sie gesagt werden müssen", betonte Ariel in ihrem Beitrag, zu dem sie mehrere Fotos von sich in ihrem Dschungeloutfit im australischen Luxushotel stellte.

Man müsse sie nicht feiern, aber man solle wissen: "Ich stehe hier nicht nur für mich. Ich bin auch eine Stimme für Menschen, die sich oft nicht trauen, den Mund aufzumachen. Und wenn ich dabei manchmal anecke, dann gehört das eben zu mir. Ich erhebe meine Stimme nicht gegen Menschen, sondern für Werte." Im Dschungelcamp hatte sie vor allem Gil Ofarim (43) immer wieder zur Rede gestellt und ihn zu Aussagen bezüglich seines Davidstern-Skandals herausgefordert. Während sie recht überraschend an Tag 15 rausgewählt wurde, krönten die Zuschauerinnen und Zuschauer den kontroversen Musiker am Sonntag schließlich zum Dschungelkönig.

Zum Schluss äußerte Ariel noch ihren Dank - "an alle, die seit dem Dschungelcamp über mich sprechen, diskutieren oder mich begleiten". Diesen erklärte sie: "Ihr habt mich zu einem Teil eures Alltags gemacht."

Vom Dschungelcamp über "Reality Queens" zur "Bachelorette"?

Seit dem 9. Februar ist sie in der zweiten Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" bei RTL+ zu sehen. Und womöglich ist die 22-Jährige demnächst auch noch der Star einer weiteren großen Show. Am Freitagabend sorgte der Trailer für die neue Staffel der Schweizer "Bachelorette" für Aufregung. Denn viele Fans sind sich sicher, dass Ariel die nur schemenhaft zu erkennende Frau ist. Verraten haben sollen sie ihre Tattoos. Es könnte passen, denn die Blondine ist offiziell Single. Zuletzt war sie mit Giuliano Hediger (26) liiert, mit dem sie in der Sendung "Love Fool" zu sehen war. Die beiden trennten sich kurz nach der Geburt von Tochter Ileyna Amani (1).