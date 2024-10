Liebenswürdige Unfallchirurgin: Greys Anatomy: Sophia Bush stößt als bedeutender Neuzugang zum Cast

Fans der langlebigen Krankenhausserie "Grey's Anatomy" können sich über einen Neuzugang im Grey Sloan Memorial Hospital freuen. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, stößt die unter anderem aus den US-Serien "One Tree Hill" und "Chicago P.D." bekannte Sophia Bush (42) zur Besetzung der Show. Sie übernimmt eine "bedeutende wiederkehrende Rolle" und ist damit der hochkarätigste Cast-Neuzugang in der aktuellen, 21. Staffel von "Grey's Anatomy".

"Grey's Anatomy": Diese Figur spielt Sophia Bush

Die neue Season flimmert seit Ende September bereits über die Bildschirme des US-Kanals ABC. In Episode sechs aus Staffel 21, die am 7. November in den USA ausgestrahlt wird, tritt dann Bush erstmals auf. Sie verkörpert Dr. Cass Beckman, "eine liebenswürdige, lustige und etwas chaotische Unfallchirurgin am Seattle Presbyterian, deren Ehemann David Beckman Herz-Thorax-Chirurg am Grey Sloan ist", wie es in der Figurenbeschreibung heißt. Ob für ihren Serien-Ehemann auch bereits ein Darsteller gefunden werden konnte, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch

"Grey's Anatomy"-Neuzugang Bush kann bereits auf vorherige Erfahrungen als TV-Ärztin zurückblicken. In der CBS-Serie "Good Sam" (2022) spielte sie eine Herzchirurgin. "Grey's Anatomy" war im April 2024 um eine 21. Staffel verlängert worden. Sie wird seit dem 26. September in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt. Bei der Serie handelt es sich um die am längsten laufende medizinische Drama-Serie im Abendprogramm der bisherigen US-Fernsehgeschichte.