Lieben dich schon jetzt so sehr: Guido Maria Kretschmer begrüßt neue Hündin in der Familie

Der deutsche Designer und Fernsehmoderator Guido Maria Kretschmer (59) und sein Ehepartner Frank Mutters haben in ihrer Familie eine neue Hündin begrüßt, nachdem erst kürzlich zwei ihrer Vierbeiner verstorben sind. Auf Instagram zeigt er seinen mehr als 880.000 Followerinnen und Followern erste Bilder der Hundedame und stellt sie den Fans vor.

Pierrine ist "neues Familienmitglied"

"Herzlich Willkommen kleine Pierrine - wir lieben dich schon jetzt so sehr", schreibt Kretschmer zu mehreren Fotos. Einem entsprechenden Hashtag zufolge handelt es sich bei Pierrine um eine Barsoi-Hündin, die er mit einem weiteren Hashtag als "neues Familienmitglied" bezeichnet. Schon im Mai hatten Kretschmer und Mutters die Hündin Mila begrüßt. "Vor etwas mehr als einer Woche haben wir Familienzuwachs bekommen. Es war Liebe auf den ersten Blick und die wunderschöne Mila hat sich schon nach wenigen Tagen gut bei uns eingelebt", erklärte der Designer damals unter anderem.

Lesen Sie auch

Guido Maria Kretschmer trauert um vier Hündinnen

So groß die Freude über Pierrine und Mila sicherlich ist, so schwierige Wochen hat das Paar hinter sich. Innerhalb weniger Monate mussten Kretschmer und Mutters sich von drei Vierbeinern verabschieden. "Am Montag mussten wir unsere geliebte Idaya mit nur 4 Jahren gehen lassen... Es zerreißt uns das Herz und wir sind noch immer fassungslos über diesen so überraschenden und tragischen Verlust", teilte Kretschmer im April mit.

Vor wenigen Wochen dann die nächsten Schocknachrichten: Ihre Hündin Alaiyha sei "gestern Abend in unseren Armen gestorben", schrieb Kretschmer zu einem Bild der Hündin am 11. Juli. Nur wenige Tage später verlor das Paar eine weitere Hundedame. "... unsere Tränen sind noch nicht getrocknet, da geht auch noch unsere geliebte Undine", erklärte der Designer. Undine habe "ihre Schwester so vermisst und sich dann auch leise davongemacht..."

Nur etwas mehr als ein Jahr zuvor musste das Paar auch von seiner Hündin Aimée Abschied nehmen. Im Mai 2023 schrieb Kretschmer bei Instagram: "Geliebtes Aiméechen wir sind unendlich dankbar für die wunderbaren Jahre mit dir und bleiben für immer in tiefer Liebe mit dir verbunden."