Liebe unseres Lebens: Ex-Bachelorette-Gewinner Marvin Albrecht ist Papa geworden

Ex-"Bachelorette"-Gewinner Marvin Albrecht und Ehefrau Simone Voss sind erstmals Eltern geworden. Schon vor einer Woche kam ihr Baby zur Welt. Auf Instagram teilen sie einen ersten Einblick in ihr Familienglück.

Ex-"Bachelorette"-Gewinner Marvin Albrecht (37) ist erstmals Vater geworden. Zusammen mit Ehefrau Simone Voss (40) begrüßte er einen Jungen auf der Welt. Das Geschlecht hatten sie bereits im Mai bekannt gegeben. Jetzt verkündete Voss in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag: "Wir sind erfüllt und voller Liebe." Weiter verriet sie, dass das Baby bereits vor einer Woche zur Welt kam. "Am 21.8. um 7:31h kam die erste Wehe und um 17:10 warst du da. 54 cm groß und 3800 g schwer", berichtete sie.

Einen Namen verriet sie nicht, ihren Sohn nannte sie jedoch "Little B" - und die "Liebe unseres Lebens". Voss schwärmte: "Man kann es nicht in Worte fassen, aber jetzt verstehen, was andere immer versuchen einem zu beschreiben." Dazu teilte sie ein Foto, auf dem das Baby mit seiner kleinen Hand einen Finger umschließt. Am Handgelenk des Babys ist ein Perlenarmband mit dem Nachnamen 'Albrecht' zu sehen.

Sie gaben sich vor Kurzem das Jawort

Anfang Mai hatte Simone Voss ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. "Mini version loading", schrieb sie zu einem Clip, in dem am Ende einer Rolltreppe nach zwei großen Schuhen ein kleiner Schuh ankommt. Wenige Wochen später verriet sie: "Wir bekommen einen kleinen Jungen und freuen uns so sehr auf dich, Baby B." Im Juni gaben sie eine weitere freudige Nachricht bekannt: Das Paar hat geheiratet. In den Hochzeitsaufnahmen war Voss' Babybauch noch deutlich zu erkennen.

Marvin Albrecht und Simone Voss sind seit 2018 liiert. Ein Jahr zuvor hatte sich Albrechts damalige Freundin Anna Hofbauer (37) von ihm getrennt, die er in der RTL-Show "Die Bachelorette" kennengelernt hatte. Knapp drei Jahre waren sie ein Paar. Albrecht und Voss lernten sich über Instagram kennen. Simone Voss wurde durch die TV-Sendung "mieten, kaufen, wohnen" als Immobilienexpertin bekannt und arbeitet auch als Model.