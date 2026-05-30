Liebe und Kreativität: Alexandra Grant über ihr Leben mit Keanu Reeves

Künstlerin Alexandra Grant hat offen über ihre Beziehung mit Schauspieler Keanu Reeves gesprochen. Beim Launch ihres Weinlabels erklärte sie, wie gegenseitiger Respekt und kreative Freiräume ihre Partnerschaft tragen.
Künstlerin Alexandra Grant (53) hat beim Launch ihres neuen Weinlabels LOVEwine in Los Angeles über ihre Beziehung mit Schauspieler Keanu Reeves (61) gesprochen. Gegenüber dem US-Magazin "People" erklärte sie, wie die beiden als kreative Partner miteinander umgehen und was ihre Verbindung trägt.