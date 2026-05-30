Liebe und Kreativität: Alexandra Grant über ihr Leben mit Keanu Reeves

Künstlerin Alexandra Grant (53) hat beim Launch ihres neuen Weinlabels LOVEwine in Los Angeles über ihre Beziehung mit Schauspieler Keanu Reeves (61) gesprochen. Gegenüber dem US-Magazin "People" erklärte sie, wie die beiden als kreative Partner miteinander umgehen und was ihre Verbindung trägt.

Im Mittelpunkt steht für Grant gegenseitiger Respekt, besonders wenn es um künstlerisches Feedback geht. "Er ist immer so dankbar, deshalb ist er auch immer vorsichtig mit Feedback - und ich genauso", sagte sie. "Man will dem anderen immer mit Respekt begegnen und ihn sein eigenes Ding machen lassen." Das Reden über ihre Gefühle fällt ihr nicht leicht, wie sie auch versicherte: "Nur über meine Liebe zu sprechen, bringt mich ins Schwitzen."

Kreativität als gemeinsame Sprache

Grant verglich außerdem die Arbeit ihres Partners mit ihrer eigenen Malerei. Wenn Reeves vollständig in einer Rolle aufgehe, erkenne sie darin ihre eigene Herangehensweise ans Malen wieder. "Wenn er in einer Figur steckt, verstehe ich: Das hier ist die Mitte oder das Ende eines Projekts. Genauso ist es beim Malen", erklärte sie. "Wenn ich im Maler-Modus bin, bin ich voll darin. Es ist kein Charakterspiel, aber es ist eine Performance - Malen ist letztlich auch eine Form des Auftretens."

Gleichzeitig betonte sie, dass sie wissen, wann Worte helfen und wann Stille mehr bringt. "Wir haben immer ein offenes Ohr füreinander - wir wissen, dass wir über jedes Problem oder jede kreative Idee reden könnten, so lange es nötig ist. Und gleichzeitig respektieren wir den individuellen Bedarf, tief einzutauchen und einen Prozess zu haben, der vielleicht still ist", so Grant.

Leben mit Neo und John Wick

Ein weiteres verbindendes Element sei die gemeinsame Arbeitsweise: Beide denken in Projekten. "Jedes Projekt hat seine eigene Autonomie, sein eigenes Team, seine eigenen Regeln und einen Anfang, eine Mitte und ein Ende", erläuterte Grant. Und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Ich habe mit John Wick gelebt, ich habe mit Neo gelebt" - eine Anspielung auf zwei der bekanntesten Filmrollen von Reeves.

Öffentlich bekannt wurde das Paar im November 2019 beim Gala-Abend des Los Angeles County Museum of Art (LACMA), wo sie gemeinsam auftauchten und Händchen hielten. Dass die Beziehung zu diesem Zeitpunkt bereits länger bestand, deutete Schauspielerin Jennifer Tilly, eine Freundin von Grant, im Februar 2020 gegenüber "Page Six" an. "Ich erinnere mich, vor etwa anderthalb Jahren sagte sie: 'Keanu Reeves ist mein Freund' - und ich dachte: Wie bitte? Was? Wie?", so Tilly.