Auch Sängerin Sarah Connor ist vom Stromausfall in Berlin betroffen. Nachdem sich der Star erst per Videobotschaft aus der dunklen, kalten Wohnung meldete, fand Connor für sich eine Lösung im Hotel. Sie sorgt sich aber um Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben.
Sarah Connor (45) ist ebenfalls vom Stromausfall im Süden von Berlin betroffen, der rund 45.000 Haushalte in Eiseskälte ohne Elektrizität zurücklässt. Die Sängerin meldet sich via Instagram-Story in einer Videobotschaft direkt aus ihrer dunklen, kalten Wohnung - sie trägt Stirnlampe und eine dicke Winterjacke. "Liebe Grüße aus Berlin vom Stromausfall. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell meine Kopflampe aus dem Dschungel wieder rausholen muss. Aber wir rennen hier durchs Haus und sind kopflos und haben Jacken an, weil es ist kalt und es ist dunkel."