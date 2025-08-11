Liebe oder Stichelei?: Ohne die Beckhams: Fotos vom Eheversprechen von Brooklyn und Nicola

So dürfte keine Ruhe in den mutmaßlichen Familienzwist bei den Beckhams einkehren. Nicola Peltz veröffentlicht Fotos von einem besonderen Moment, auf denen die Eltern ihres Ehemannes Brooklyn Beckham nirgendwo zu sehen sind.
Diese Aktion dürfte erneut die Gerüchte um einen mutmaßlichen Familienzwist bei den Beckhams befeuern - und könnte für weiteres böses Blut sorgen. Seit Monaten wird spekuliert, dass David Beckham (50) und seine Ehefrau Victoria (51) Probleme mit Sohn Brooklyn (26) und dessen Ehefrau Nicola Peltz (30) haben sollen. Jene haben kürzlich ihr Eheversprechen erneuert. Während ihre Familie anwesend war, waren seine Eltern nirgendwo zu sehen. Auf Instagram glauben Nutzerinnen und Nutzer teils, dass Peltz mit professionellen Bildern von dem besonderen Moment gegen David und Victoria Beckham stichelt.