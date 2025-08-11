Liebe oder Stichelei?: Ohne die Beckhams: Fotos vom Eheversprechen von Brooklyn und Nicola

So dürfte keine Ruhe in den mutmaßlichen Familienzwist bei den Beckhams einkehren. Nicola Peltz veröffentlicht Fotos von einem besonderen Moment, auf denen die Eltern ihres Ehemannes Brooklyn Beckham nirgendwo zu sehen sind.

Diese Aktion dürfte erneut die Gerüchte um einen mutmaßlichen Familienzwist bei den Beckhams befeuern - und könnte für weiteres böses Blut sorgen. Seit Monaten wird spekuliert, dass David Beckham (50) und seine Ehefrau Victoria (51) Probleme mit Sohn Brooklyn (26) und dessen Ehefrau Nicola Peltz (30) haben sollen. Jene haben kürzlich ihr Eheversprechen erneuert. Während ihre Familie anwesend war, waren seine Eltern nirgendwo zu sehen. Auf Instagram glauben Nutzerinnen und Nutzer teils, dass Peltz mit professionellen Bildern von dem besonderen Moment gegen David und Victoria Beckham stichelt.

Peltz teilt auf der Plattform in mehreren Beiträgen zahlreiche Eindrücke. Die Fotos zeigen glückliche Augenblicke. Nicola strahlt im weißen Traumkleid, Brooklyn schmachtet seine Ehefrau an und gibt ihr einen Kuss. Auf einem der Bilder ist die Familie zu sehen - aber nicht die ganze. Und das fällt auf. Während sie noch Dinge wie "nur Liebe" und "dieser Tag hat uns so viel bedeutet" dazu schreibt, gibt es in den Kommentaren kaum ein Halten.

"Dieser Kommentarbereich ist verrückt"

Einige Nutzerinnen und Nutzer schwärmen zwar von dem "wunderschönen Paar", andere möchten Brooklyn aber ins Gewissen reden oder vermuten gar böse Absichten von Peltz. Eine Userin fragt etwa: "Wie kannst du überhaupt irgendetwas feiern, wenn es mit der Hälfte der Familie nicht gut läuft?" Beckham solle "aufwachen" und sich mit seiner Familie versöhnen. Er werde es sich nie verzeihen, wenn ihnen etwas zustoßen sollte.

In einem weiteren Kommentar wird Nicola sogar "herzlos" genannt. Die Userin würde Peltz niemals in ihr Haus lassen, wenn sie ihre Schwiegertochter wäre. Weitere Nutzerinnen und Nutzer schreiben von "einer Respektlosigkeit" gegenüber Brooklyns Familie oder davon, dass die Auswahl an veröffentlichten Bildern "bewusst beleidigend" sei. Er sei von seiner Familie gar "isoliert". Eine Nutzerin versucht die Lage zu entschärfen: "Dieser Kommentarbereich ist verrückt. Ich wiederhole: Ihr kennt diese Leute nicht persönlich."

Schon bei der Hochzeit...

Das US-Promi-Portal "TMZ" hatte schon vor einigen Tagen davon berichtet, dass Brooklyn und Nicola ihr Eheversprechen erneuert haben - angeblich ohne David, Victoria oder seine Geschwister. Über angebliche Spannungen wird seit Monaten berichtet. Die Gerüchteküche brodelte etwa bereits im Rahmen des 50. Geburtstages von David Beckham Anfang Mai, bei dem weder Brooklyn noch Nicola am Abend der Feier gesichtet worden sein sollen.

Das US-Magazin "People" berichtete Ende Mai von einem Vorfall, der sich auf der Hochzeit von Brooklyn und Nicola im Jahr 2022 ereignet haben soll. Victoria Beckham soll sich auf dieser in den Vordergrund gedrängt haben. Das Paar hatte demnach einen romantischen Tanz geplant. Statt allerdings mit seiner Ehefrau Nicola zu tanzen, fand sich Brooklyn plötzlich in den Armen seiner Mutter wieder, die von Sänger Marc Anthony (56) als "schönste Frau im Raum" auf die Bühne gebeten worden sei. "Es war so ein unfassbar schockierender Moment, dass es im ganzen Raum absolut still wurde - man hätte eine Stecknadel fallen hören können", beschrieb ein anonymer Insider die Situation.