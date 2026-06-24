Liebe meines Lebens: Mousse T. heiratet mit 59 Jahren zum ersten Mal

Musikproduzent Mousse T. hat mit 59 Jahren seine Partnerin Khadra Sufi geheiratet. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Freundes- und Familienkreis statt.
Für den Musikproduzenten und DJ Mousse T. beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Er hat mit 59 Jahren zum ersten Mal geheiratet. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" bestätigte er die Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin Khadra Sufi (46). Die Trauung fand demnach auf dem Standesamt in Hannover statt. Nur enge Freunde und Familienmitglieder feierten mit ihnen.