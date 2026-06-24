Liebe meines Lebens: Mousse T. heiratet mit 59 Jahren zum ersten Mal

Musikproduzent Mousse T. hat mit 59 Jahren seine Partnerin Khadra Sufi geheiratet. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Freundes- und Familienkreis statt.

Für den Musikproduzenten und DJ Mousse T. beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Er hat mit 59 Jahren zum ersten Mal geheiratet. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" bestätigte er die Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin Khadra Sufi (46). Die Trauung fand demnach auf dem Standesamt in Hannover statt. Nur enge Freunde und Familienmitglieder feierten mit ihnen.

Das Paar gab sich nach acht Jahren Beziehung das Jawort. Verlobt hatten sich der Künstler und die Moderatorin im November 2025. Über seine Ehefrau schwärmt Mousse T.: "Sie ist die Liebe meines Lebens."

Verliebte Instagram-Posts

Ihre Verbundenheit zeigen die beiden auch regelmäßig auf Instagram. Im Februar veröffentlichte Mousse T., der mit bürgerlichem Namen Mustafa Gündoğdu heißt, ein gemeinsames Foto mit seiner Partnerin. Dazu schrieb er: "Wenn es um die Liebe geht, sind wir Profis..." Khadra Sufi trug darauf ein Kleid mit zwei roten Herzen sowie eine Herzchen-Sonnenbrille - passend zum Valentinstag.

Gelegentlich teilt Mousse T. auch Fotos mit seinem Sohn Sol, der aus einer früheren Beziehung stammt. Mit dessen Mutter war der Musikproduzent allerdings nie verheiratet. Nach 18 Jahren zerbrach die Beziehung. Sol ist inzwischen ebenfalls in der Musikbranche tätig und arbeitet als DJ.

Mousse T. feierte Ende der 1990er-Jahre mit seinem Track "Horny" seinen ersten großen Erfolg. Internationale Bekanntheit erlangte er zudem durch den Titel "Sexbomb", den er für Tom Jones schrieb und produzierte.