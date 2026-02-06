Hollywoodstar Halle Berry hat in der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon ihre Verlobung mit Musiker Van Hunt bestätigt. Die 59-Jährige zeigte dabei stolz ihren beeindruckenden Diamantring. Für die Oscarpreisträgerin wäre es die vierte Ehe.

Lange hat es gedauert, doch nun ist es offiziell: Hollywoodstar Halle Berry (59) und ihr Partner Van Hunt (55) werden heiraten. Die frohe Nachricht verkündete die Schauspielerin höchstpersönlich in der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon - und sorgte dabei gleich für Klarheit in einer Angelegenheit, die zuletzt für einige Verwirrung gesorgt hatte.

Noch im vergangenen Sommer hatte Berry erklärt, sie habe dem Heiratsantrag ihres Freundes noch nicht zugestimmt. Hunt selbst bestätigte das damals in der "Today Show" und scherzte: "Ich habe den Antrag gemacht, und er schwebt immer noch in der Luft. Vielleicht könnt ihr sie ermutigen!" Die Phase des Wartens ist nun offenbar vorbei.

"Er hat mir einen kleinen Ring angesteckt"

"Es gab da eine gewisse Verwirrung, dass er mich gefragt hat und ich Nein gesagt habe. Das ist nicht der Fall", stellte Berry bei Jimmy Fallon klar. "Natürlich habe ich gesagt, dass ich ihn heirate! Er hat mir einen kleinen Ring angesteckt." Anschließend hielt die strahlende Schauspielerin ihren beeindruckenden Verlobungsring in die Kamera - funkelnde Diamanten in quadratischer Form auf einem goldenen Band.

Die Oscarpreisträgerin war bereits dreimal verheiratet, mit Baseball-Star David Justice (59), Sänger Eric Benét (59) und dem französischen Schauspieler Olivier Martinez (60). Doch ausgerechnet Hunt, mit dem sie seit 2020 zusammen ist, sei derjenige, den sie schon viel früher hätte heiraten sollen.

"Das ist der Mensch, den ich hätte heiraten sollen"

"Ich war dreimal verheiratet, Van einmal. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir heiraten müssen, um unsere Liebe zu bestätigen", erklärte Berry offen. "Aber ich glaube, wir werden heiraten - einfach weil er von allen Menschen, die ich geheiratet habe, derjenige ist, den ich hätte heiraten sollen." Einen konkreten Hochzeitstermin gibt es allerdings noch nicht.

Berry und der Grammy-Preisträger Hunt wurden während der Pandemie 2020 einander vorgestellt. Seitdem gelten die beiden als unzertrennlich. Aus früheren Beziehungen hat Berry zwei Kinder: Sohn Maceo Robert Martinez (12) aus der Ehe mit Martinez sowie Tochter Nahla Ariela Aubry (17), deren Vater das kanadische Model Gabriel Aubry (49) ist.