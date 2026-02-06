Hollywoodstar Halle Berry hat in der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon ihre Verlobung mit Musiker Van Hunt bestätigt. Die 59-Jährige zeigte dabei stolz ihren beeindruckenden Diamantring. Für die Oscarpreisträgerin wäre es die vierte Ehe.
Lange hat es gedauert, doch nun ist es offiziell: Hollywoodstar Halle Berry (59) und ihr Partner Van Hunt (55) werden heiraten. Die frohe Nachricht verkündete die Schauspielerin höchstpersönlich in der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon - und sorgte dabei gleich für Klarheit in einer Angelegenheit, die zuletzt für einige Verwirrung gesorgt hatte.