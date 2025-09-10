Liebe Glaube Monster erscheint 2026: Unheilig: Der Graf kündigt neues Album und weitere Konzerte an

Nach neun Jahren Pause meldet sich der Graf von Unheilig zurück. Mit neuer Single, neuem Album und großer Arena-Tour startet 2026 ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte. Zunächst war nur eine kleine Comeback-Tournee angekündigt.

Seit der Graf von Unheilig im Februar sein Comeback ankündigte, warten die Fans auf weitere Details. Nun gibt es sie: Am 10. September präsentierte der Musiker nicht nur den Titel seines neuen Albums, sondern auch eine umfangreiche Arena-Tour für 2026 und 2027. Das Album "Liebe Glaube Monster" erscheint im März 2026, begleitet von der gleichnamigen Tournee.

Den Auftakt macht die Single "Wunderschön", die am 12. September veröffentlicht wird. "'Wunderschön' ist ein Song über die Freundschaft und Verbundenheit", beschreibt der Graf den Titel, der das Wiedersehen nach langer Zeit thematisiert. Die Premiere findet bei der "Goldenen Henne" in Leipzig statt - sein erster öffentlicher Auftritt seit dem Abschied 2016.

Vom kleinen Comeback zur großen Tour

Was im Februar als bescheidene Rückkehr mit nur sechs Konzerten begann, hat inzwischen deutlich größere Dimensionen angenommen. Die ursprünglich geplanten Termine wurden aufgrund der hohen Nachfrage auf 17 Shows erweitert. Über 140.000 Tickets seien bereits verkauft worden, teilt der Veranstalter mit. Alle Konzerte sind restlos ausverkauft.

Diese Resonanz bewegte den Grafen zu noch größeren Plänen: Die "Liebe Glaube Monster Arena Tour" führt von November 2026 bis Februar 2027 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Stationen sind unter anderem die Lanxess Arena in Köln, die Barclays Arena Hamburg und die Stadthalle Wien. Der Ticketvorverkauf startet ebenfalls am 12. September.

Das erwartet die Fans beim neuen Album

"Wie jedes Unheilig-Album ist auch das neue Studioalbum ein Konzeptalbum", erklärt der Graf zu seinem neuen Langspieler. "Ich hatte in den vergangenen neun Jahren viel Zeit, um meine Inspiration und die kreativen Ideen zu sammeln." Musikalisch will Unheilig an bewährte Muster anknüpfen. Das Album soll die bekannte Bandbreite von Metal über Pop bis zu Balladen und schlagerartigen Titeln abdecken. "Wir sind früher in Wacken und bei Carmen Nebel aufgetreten, dieser scheinbare Spagat ist Teil der Unheilig-DNA", betont der Graf.

Das Album beschreibt autobiografisch sein Leben von der Kindheit bis heute. Nach eigenen Angaben konnte er in der Pause Erfahrungen und Emotionen verarbeiten, die nun in die neuen Songs einfließen.