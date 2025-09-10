Liebe Glaube Monster erscheint 2026: Unheilig: Der Graf kündigt neues Album und weitere Konzerte an

Nach neun Jahren Pause meldet sich der Graf von Unheilig zurück. Mit neuer Single, neuem Album und großer Arena-Tour startet 2026 ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte. Zunächst war nur eine kleine Comeback-Tournee angekündigt.
Seit der Graf von Unheilig im Februar sein Comeback ankündigte, warten die Fans auf weitere Details. Nun gibt es sie: Am 10. September präsentierte der Musiker nicht nur den Titel seines neuen Albums, sondern auch eine umfangreiche Arena-Tour für 2026 und 2027. Das Album "Liebe Glaube Monster" erscheint im März 2026, begleitet von der gleichnamigen Tournee.