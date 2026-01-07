Liebe, Familie und gute Energie: Boris Becker zeigt sich strahlend mit Tochter Zoë

Glücksmomente bei Boris Becker: Der Ex-Tennisstar hat neue Aufnahmen mit Töchterchen Zoë Vittoria veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen ihn überglücklich mit seiner kleinen Familie.

Private Einblicke ins Familienglück: Boris Becker (58) hat neue Fotos mit Töchterchen Zoë Vittoria geteilt. Eine Aufnahme zeigt die Tennislegende zusammen mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Sie trägt das Baby in einer Trage vor ihrer Brust. Ein Kopfschutz schirmt das Gesicht des fast sieben Wochen alten Mädchens ab. Becker blickt in die Ferne und lächelt, während seine Frau ihren Kopf an ihn schmiegt.

Auch auf dem zweiten Bild zeigt sich Becker sichtlich glücklich. Mit einem breiten Lächeln blickt er in die Kamera, während er seine Hände behutsam auf sein Baby legt, das vor ihm auf dem Wickeltisch liegt. Auf einem weiteren Bild ist er mit Lilians Großmutter Nemy beim Spaziergang mit dem Kinderwagen zu sehen. Ein weiteres Bild widmete er ganz seiner Frau: In einem gelben Bikini posiert sie vor dem Hotel Burj Al Arab am Strand.

"Liebe, Familie und gute Energie. Der beste Start ins Jahr 2026", schreibt Becker zu der Fotosammlung und wünscht seinen Followern noch ein frohes neues Jahr.

Start ins neue Jahr mit Familienfotos

Ähnliche Grüße zum neuen Jahr hatte Becker bereits zum Jahresbeginn geteilt. Auch dabei durften Aufnahmen mit seiner jüngsten Tochter nicht fehlen. In einem Video wiegt er seine Tochter im Kinderwagen. Auf einem anderen Bild steht er zusammen mit Lilian und deren Großmutter vor einem leuchtenden 2026-Schild. Baby Zoë liegt im Kinderwagen.

Ihr erstes gemeinsames Kind begrüßten Boris Becker und seine Ehefrau am 21. November 2025 auf der Welt. Lilian de Carvalho Monteiro wurde erstmals Mutter, für Becker ist es das fünfte Kind. Mit seiner ersten Ehefrau Barbara Becker (59) hat er die Söhne Noah und Elias, aus einer Liaison mit Angela Ermakova Tochter Anna Ermakova (25). Mit seiner zweiten Ehefrau Lilly Becker (49) hat er Sohn Amadeus (15).