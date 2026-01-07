Liebe, Familie und gute Energie: Boris Becker zeigt sich strahlend mit Tochter Zoë

Glücksmomente bei Boris Becker: Der Ex-Tennisstar hat neue Aufnahmen mit Töchterchen Zoë Vittoria veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen ihn überglücklich mit seiner kleinen Familie.
Private Einblicke ins Familienglück: Boris Becker (58) hat neue Fotos mit Töchterchen Zoë Vittoria geteilt. Eine Aufnahme zeigt die Tennislegende zusammen mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Sie trägt das Baby in einer Trage vor ihrer Brust. Ein Kopfschutz schirmt das Gesicht des fast sieben Wochen alten Mädchens ab. Becker blickt in die Ferne und lächelt, während seine Frau ihren Kopf an ihn schmiegt.