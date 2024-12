Liebe, die sich wie Schicksal anfühlt: Kinder von Eddie Murphy und Martin Lawrence haben sich verlobt

Die beiden US-amerikanischen Komiker und Schauspieler Eddie Murphy (63) und Martin Lawrence (59) sind wohl schon bald Familie. Der "Beverly Hills Cop" und sein "Bad Boys"-Kollege können die Verlobung ihrer Kinder Eric und Jasmin feiern. Auf Instagram teilen Eric Murphy (35) und Jasmin Lawrence (28) mit ihren Followern ein Video von dem romantischen Antrag.

Eric Murphy und Jasmin Lawrence: "Wir sind verlobt!"

In dem Clip ist zu sehen, wie Eric und Jasmin einen liebevoll geschmückten Raum betreten, bevor er inmitten eines Lichtermeers und vor einem großen Herz auf die Knie geht. Weitere Aufnahmen zeigen unter anderem den Verlobungsring und wie sich das verliebte Paar mehrfach küsst.

Jasmin freut sich in einem beigefügten Kommentar: "Wir sind verlobt! Gott hat uns wirklich mit einer Liebe gesegnet, die sich wie Schicksal anfühlt." Die beiden könnten demnach kaum aufgeregter sein, "dieses nächste Kapitel" ihrer Beziehung aufzuschlagen. Sie deutet zudem an, dass die Verlobung wohl vor wenigen Tagen, am 27. November, stattgefunden hat.

Eddie Murphy wartet schon auf witziges Enkelkind

Dass die Kinder der beiden Stars zusammen sind, war erstmals im Sommer 2021 bekannt geworden. Jasmin Lawrence und Eric Murphy hatten ihre Liebe damals ebenfalls auf der Social-Media-Plattform öffentlich gemacht. Er teilte im Juni zu einem gemeinsamen Foto mit, "Hals über Kopf" in sie verliebt zu sein. Sie gratulierte ihrem Partner im Juli mit liebevollen Worten zum 32. Geburtstag. Jasmin veröffentlichte unter anderem ein Bild, auf dem ihr Murphy ein Küsschen auf die Wange gibt. Sie schrieb dazu: "Ich bin so unglaublich gesegnet, dich zu kennen, dich zu lieben und dich an meiner Seite zu haben. Auf viele weitere Geschenke, Lacher und schöne Erinnerungen! Ich liebe dich so sehr!"

Murphy freut sich unterdessen schon auf ein witziges Enkelchen - sollte es jemals dazu kommen, dass Jasmin und Eric Eltern werden. Er finde es "cool", dass die beiden zusammen sind, erzählte er vor wenigen Monaten in der US-Show "CBS Mornings". "Sie sind beide wunderschön, sie sehen zusammen fantastisch aus", führte er aus. "Wenn sie jemals heiraten und ein Kind bekommen, erwarte ich, dass das Kind lustig wird."

Martin Lawrence hat zwei weitere Töchter, Eddie Murphy ist Vater von insgesamt zehn Kindern.