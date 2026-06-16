Lidls KI-Würstchen und Wagenknechts Blutgrätsche gegen Merz

„Weg mit Merz!“ statt Sommermärchen: Sahra Wagenknechts BSW kapert das aktuelle Fußball-Fieber eiskalt für eine politische Kampagne, während Lidl Live-Avatare am Start hat.
Die Fußball-Weltmeisterschaft läuft, und während auf dem Rasen um Tore gekämpft wird, hat das Marketing-Spektakel im Hintergrund eine neue Stufe erreicht. Wer dachte, WM-Kampagnen bestehen nur noch aus den immer gleichen Sprüchen und Deutschland-Trikots oder schwarz-rot-goldenen Rabatt-Prospekten, wird in diesem Sommer eines Besseren belehrt.