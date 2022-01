1 Welche Angebote lohnen sich? Hier erfahren Sie Bei welchen Angeboten Sie sparen können. Foto: shutterstock / theshots.co

Der Lidl Prospekt erscheint wöchentlich und listet die aktuellen Angebote der Woche auf. Start ist immer montags, einige Angebote gibt es allerdings auch erst im Laufe der Woche. Die aktuellen Angebote beziehen sich auf nächste Woche von Montag (31.01.22) bis Samstag (05.02.22)

Das Motto diese Woche: Super Bowl (ab Donnerstag, 03.02.22)

Den Super Bowl Zuhause genießen. Von Pulled Pork und Chicken Bucket über Dips bis hin zu Burger ist alles dabei. Alle Angebote dazu finden Sie auf Seite 40 bis 47.

Die Angebote der Woche

PHILIPS Heißluftfritteuse „HD9218/50“ (ab Donnerstag, 03.02.22, Seite 34)

Die Heißluftfritteuse „HD9218/50“ von PHILIPS gibt es diese Woche bei Lidl für 79,99 €. Zum Vergleich: Amazon bietet Ihnen den Heißluftfritteuse für 147,00€.

El Fuego Gasgrill "Dayton 6 Plus 1" (ab Donnerstag, 03.02.22, Seite 35)

Der Gasgrill „Dayton 6 Plus 1“ von El Fuego gibt es diese Woche bei Lidl für 199€. Zum Vergleich: Amazon bietet Ihnen den Gasgrill 269,99€.

Weitere Angebote der Woche

Ab Montag, 31.01.22:

Medisana Massagematte für 39,99€ (Seite 17)

für (Seite 17) Livarno Home Bad-Vitrine für 39,99€ (Seite 20)

für (Seite 20) Loomaid Silikon-WC-Bürste für 14,99€ (Seite 22)

Ab Donnerstag, 03.02.22:

Livarno Home LED-Leuchtpanel für 24,99€ (Seite 26)

für (Seite 26) Livarno Home Rollo ab 9,99€ (Seite 29)

ab (Seite 29) Livarno Home LED-Stehleuchte für 19,99€ (Seite 30)

Lidl Prospekt zum blättern*

*Hier finden Sie immer den aktuellen und den nächsten Prospekt von LIDL zum blättern.

Versandkosten und Lieferzeiten im LIDL Onlineshop

Versandkosten im LIDL Onlineshop

Die Versandkosten betragen 4,95€. Der Preis gilt auch, falls Ihre Bestellung in mehreren Paketen versendet werden muss.

Versandkostenzuschlag

Für einige Artikel gibt es einen Versandkostenzuschlag. Hierbei handelt es sich um beispielsweise große, sperrige Güter. Der Zuschlag wird am Artikel und zusätzlich in der Bestellübersicht angezeigt. Einige der Artikel können nur an beschränkte Lieferadressen versendet werden. Sie finden die Beschränkung auf der Produktdetailseite.

Lieferzeiten

Die Lieferzeiten sind auf der Artikeldetailseite angegeben und beziehen sich auf die angegebenen Werktage (Montag bis Samstag). Ausgenommen sind allgemeine Feiertage. Voraussetzung für den Versand bei Vorkasse ist die Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut oder bei der Nutzung von Online-Zahlungsverfahren, Zahlung mit Kreditkarte, Lidl-Geschenkkarte, Zahlung per SEPA-Lastschrift oder Rechnungskauf ist der Vertragsabschluss.

Bei einer Bestellung von mehreren Artikeln gilt die späteste Lieferzeitangabe. Bei Waren, die zu einem gesonderten Termin versendet werden, beginnt die Lieferfrist frühestens zu diesem Zeitpunkt. Beim Versenden mit Spedition erfolgt eine persönliche Absprache zur Vereinbarung eines Liefertermins.

Verzögerungen / Nichtlieferbarkeit

Sollte ein Artikel kurzfristig nicht lieferbar sein oder sich die Lieferung verzögern, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Im Fall einer Nichtverfügbarkeit werden die Kosten zurückerstattet.