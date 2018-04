Lidl in der Schweiz Discounter verkauft jetzt Cannabis

Von red 25. April 2018 - 16:28 Uhr

Nicht jeder Joint muss einen Rausch auslösen. Foto: dpa

Die Discounterkette Lidl verkauft seit einigen Tagen Cannabis – allerdings bisher nur in der Schweiz. Und auch sonst hat das neue Angebot einen Haken – zumindest aus der Sicht von Freunden des Drogenrauschs.

Weinfelden - Lidl macht jetzt Drogengeschäfte: So könnte die Schlagzeile auf den ersten Blick lauten. Wie die Discounterkette mitteilt, hat sie seit einigen Tagen Hanfblüten der Firma „The Botanicals“ im Sortiment. Die Blüten würden als Tabakersatz produziert und seien zum Selberdrehen konzipiert. Der verwendete Hanf, so wirbt Lidl weiter, werde ausschließlich in der Schweiz angebaut und sei frei von chemischen, synthetischen und genveränderten Stoffen.

Wer aber nun in die deutschen Filialen des Lebensmitteldiscounters eilt, wird eher ernüchtert als berauscht sein. Denn die Cannabis-Produkte werden bisher nur in den Schweizer Lidl-Filialen angeboten. Und auch sonst dürfte das Angebot die Freunde weicher, gleichwohl illegaler Drogen enttäuschen. Wie Lidl mitteilt, enthalten die legal anbaubaren Sorten nur sehr geringe Mengen THC. Dieser ist allerdings für das Rauscherlebnis beim Cannabis-Konsum verantwortlich.

Tatsächlich steckt die Discounterkette Lidl also mitnichten im Drogenhandel.