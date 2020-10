Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen Autofahrerin kracht in Bushaltestelle – Mädchen verletzt

Bei einem Unfall kracht eine Mini-Fahrerin in die Bushaltestelle Kelterplatz in Zuffenhausen. Dabei wird ein elfjähriges Mädchen verletzt. Die Fahrerin selbst ist in ihrem Wagen eingeklemmt und muss schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden.