Lichtschutzfaktor: Wie viel Sonnencreme man wirklich braucht

Lichtschutzfaktor 30 oder 50? Die Unterschiede sind geringer als gedacht. Entscheidend ist auch die aufgetragene Menge: 30 bis 40 Milliliter benötigt ein Erwachsener für den ganzen Körper. Für Gesicht und Hals hilft die Zwei-Finger-Regel.
Die warmen Tage sind da und damit steigt auch die Zeit, die wir draußen verbringen. Ob beim Spaziergang, im Biergarten oder am Badesee: Sonnencreme sollte jetzt nicht fehlen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, überhaupt Sonnenschutz zu verwenden. Auch die Höhe des Lichtschutzfaktors (LSF, oder auf Englisch: Sun Protection Factor, kurz SPF) und die aufgetragene Menge spielen eine wichtige Rolle.