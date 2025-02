Lichthupe, rechts überholt – und geflüchtet: Schwarzer SUV verursacht Unfall in Gerlingen

1 Fall für die Polizei: In Gerlingen gab es einen Unfall. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Audi-SUV, der in Gerlingen am Mittwochmorgen einen Unfall verursacht haben soll. Vorher habe er laut Bericht noch Lichthupe gegeben.











Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Fahrer eines schwarzen Audi-SUV, der am Mittwochmorgen in Gerligen einen Unfall verursacht haben soll. Eine 62 Jahre alte Frau war gegen 8.45 Uhr mit ihrem BMW in der Leonberger Straße in Fahrtrichtung Leonberg unterwegs. Sie wollte nach links in die Ringstraße abbiegen und ordnete sich laut Polizeibericht entsprechend ein.