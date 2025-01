Lichtgeschichten von den Fildern: Wie kann man in der dunklen Jahreszeit das Gemüt erhellen?

1 Es muss nicht immer Tageslicht sein – auch Kerzenschein kann helfen, dass wir uns wohlfühlen. Foto: imago/Shotshop

Weihnachten ist vorbei, die dunkle Jahreszeit aber noch lange nicht. Wie können wir unser Gemüt aufhellen und positive Gefühle schaffen? Die Psychologin Sarah Seidl aus Stuttgart-Möhringen gibt im Interview Tipps.











Link kopiert



Wenn es um und und in uns dunkel ist, verspricht Licht Wohlfühlzuwachs und mehr inneres Gleichgewicht. Sarah Seidl ist Psychologin und selbstständige Systemische Therapeutin mit eigener Praxis in Stuttgart-Möhringen. Zuvor war sie mehrere Jahre im Therapeutikum in Filderstadt tätig. Im Interview berichtet sie von ihren Ansichten zur Bedeutung von Licht in der dunklen Jahreszeit. Im heimischen Umfeld, aber auch in der Therapie.