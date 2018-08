Lichterzauber im Blühenden Barock Am Ende werden sogar die Laternen knapp

Von jui 19. August 2018 - 12:38 Uhr

Feuerwerk, Lampionumzug und Musik auf zwei Bühnen: Der Lichterzauber hat am Samstagabend tausende Besucher ins Blühende Barock nach Ludwigsburg gelockt. Der Andrang war so groß, dass es zeitweise keine Laternen mehr verteilt werden konnten.





Ludwigsburg - Zehntausende Laternen, Lampions und Kerzen haben am Samstagabend das Blühende Barock erhellt. Schon vom Nachmittag an konnten die Besucher des Park ihre Laternen selbst basteln, auf dem See vor dem Schloss kreuzten Schiffe des Modellbauclubs Ludwigsburg. Gegen20 Uhr setzte sich der Lampionumzug in Bewegung. Ziel war die Emichsburg im Ostgarten der Parkanlage. Dort hatten bereits tausenden Besucher ihre Decken und Jacken ausgebreitet, um von 21.30 Uhr an das 15-minütige Feuerwerk zu sehen, das in diesem Jahr unter dem Motto „Funk ’n’ Disco“ stand.

Musik auf zwei Bühnen

Den ganzen Abend spielten zudem die bestplatzierten Musiker des Straßenmusikfestivals vom Pfingstwochenende auf zwei Bühnen im Blüba, darunter Sleepwalker’s Station, Fezzmo oder der dänische Alleinunterhalter Frederik Konradsen. Auch die Siegerband Cobario aus Barcelona spielte. Aus Sicherheitsgründen wurden am Einlass stichprobenartig die Taschen der Besucher kontrolliert.