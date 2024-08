1 Der Höhepunkt des Lichtzaubers ist das Feuerwerk Foto: Archivbild/Werner Kuhnle

Auch in diesem Sommer soll der „Lichtzauber im Blühenden Barock“ in Ludwigsburg so spektakulär wie in den vergangenen Jahren ausfallen. Ludwigsburg will sich durch Vorkommnisse wie das wegen Terrorwarnung abgesagte Taylor-Swift-Konzert nicht den Spaß verderben lassen. So soll es am Samstag um 21.30 Uhr ein großes Feuerwerk geben.