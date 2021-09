1 Leuchtende Traumpfade – so wird das „Blüba“ wieder erstrahlen. Foto: Blühba

Von Ende Oktober bis Anfang Dezember wird es an den Abenden im Blühenden Barock hell – dank der so genannten Traumpfade.















Ludwigsburg – - Alles war fertig aufgebaut, eingerichtet, programmiert und bereit zum Start, als das Blühende Barock (Blüba) 2020 coronabedingt komplett geschlossen werden musste. Jetzt wird die Premiere aus dem Vorjahr nachgeholt. Vom 30. Oktober bis zum 5. Dezember kann von Einbruch der Dunkelheit an bis 21.30 Uhr auf leuchtenden Traumpfaden durchs Blüba gewandelt werden. Die Kürbisausstellung wird bis zum 5. Dezember verlängert.

Startend auf dem Aussichtspunkt auf der Nordseite des Schlosses, mit Blick zum Schloss Favorite, wird ein etwa eineinhalb Kilometer langer Rundweg neu inszeniert. Der barrierefreie Einbahnweg geht über die Barocke Broderie im Nordgarten, durch die Kürbisausstellung, die in das Konzept mit einbezogen und die ebenfalls in illuminierter Form erlebbar ist, weiter in den Unteren Ostgarten, durch die Vogelvoliere in den Oberen Ostgarten, vorbei am Historischen Aquädukt des Parkcafés zum Historischen Weinberg und dem Schlüsselesee und entlang der Platanenallee zurück zum Eingang am Hinteren Schlosshof. Der Start der Traumpfade erfolgt am sogenannten Gruftweg auf der Ostseite des Schlosses. Ein Zugang zu den Traumpfaden ist ausschließlich hier möglich.

Mit einer Illumination, einem Lasertunnel, besonderen Lichtinstallationen, Soundcollagen, besonderen Effekten und anderen Überraschungen wird die einmalige Parklandschaft in Szene gesetzt, so dass die Besucher immer wieder andere und neue „Augen-Blicke“ erleben.

