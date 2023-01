1 Der Unfallverursacher hat dem Biker die Vorfahrt genommen. Foto: picture alliance/dpa/David Young

An einer Kreuzung übersieht ein 41-jähriger Opelfahrer den Biker.















Link kopiert

Bei einer Kollision an der Schlichtener Kreuzung bei Lichtenwald wurde ein Biker schwer verletzt. Der 59-Jährige, der Vorfahrt hatte, fuhr am Samstag gegen 13.45 Uhr von Schorndorf in Richtung Lichtenwald. Zur selben Zeit fuhr ein 41-jähriger Opelfahrer von Büchenbronn in Richtung Weinstadt. Er hielt an der Stoppstelle der Kreuzung, setzte die Fahrt dann aber trotz des herannahenden Motorrads fort. Der Biker stürzte, rutschte über die Fahrbahn und streifte den Stoßfänger des Opels eines 33-Jährigen an der gegenüberliegenden Stoppstelle der Kreuzung. Der Biker wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.