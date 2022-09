8 Die Irrfahrt stoppte an einer Hauswand. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Unfall im Kreis Esslingen: Ein 22-Jähriger verliert in Lichtenwald die Kontrolle über seinen Wagen. Er fährt in eine Hecke, durch einen Garten und prallt gegen eine Hauswand.















Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich am Samstag um kurz nach 15 Uhr in der Gemeinde Lichtenwald im Kreis Esslingen, wie die Polizei mitteilte.

Der 22 Jahre alte Mann war mit seinem Ford Mondeo auf der Hegenloher Straße in Richtung Schorndorf unterwegs. In einer Kurve zur Blumenstraße verliert er die Kontrolle über den Wagen, fährt in eine Hecke, über einen Absatz durch einen Garten. An der Hauswand kommt der Ford schließlich zum Stehen.

Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur gesamten Schadenshöhe an Gebäude und Grundstück dauern an.