1 Die Feuerwehr löschte das Feuer in Lichtenstein. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Ein brennende Gasflasche ruft in Lichtenstein die Feuerwehr auf den Plan. Vorsorglich werden Häuser im Umkreis von 200 Metern evakuiert.











Wegen einer brennenden Gasflasche hat die Polizei in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) über Stunden einige Häuser evakuiert. Am Abend hob sie die Sperrung der Holzelfinger Steige wieder auf, wie das Präsidium über den Kurznachrichtendienst X informierte. „Die Bewohner können in ihre Häuser zurück.“