Libyen: Gaddafi-Sohn Saif al-Islam getötet

Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit politischen Ambitionen zurück. Jetzt soll er getötet worden sein.
In Libyen ist ein prominenter Sohn des früheren Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi Berichten zufolge getötet worden. Saif al-Islam sei heute „unter mysteriösen Umständen getötet“ worden, teilte sein Berater Abdullah Othman nach Angaben der libyschen Nachrichtenagentur Lana mit. Othman zufolge stürmten vier bewaffnete Männer das Haus al-Islams in der westlibyschen Stadt Sintan und töteten al-Islam.